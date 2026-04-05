„L-AM GĂSIT! Dragi concetățeni americani, în ultimele câteva ore, armata Statelor Unite a dus la bun sfârșit una dintre cele mai îndrăznețe operațiuni de căutare și salvare din istoria țării noastre, pentru unul dintre incredibilii noștri ofițeri din echipaj, care se întâmplă să fie și un colonel foarte respectat și despre care sunt încântat să vă anunț că este acum teafăr și nevătămat!”, a scris Trump.

#BREAKING A US UH-60 Black Hawk helicopter was shot down near Iran’s southern border. USF-35 and MQ-9 drones, along with helicopters are searching for the pilot of a downed F-15 fighter jet. Iranian TV: Anyone who captures the US pilot alive will receive a valuable reward 🎥 4 pic.twitter.com/4uDH68dyBQ — The World War (@TheWorldWar12) April 3, 2026

Pilotul se afla la bordul unui avion F-15E cu două locuri, doborât vineri în spaţiul aerian iranian. Celălalt pilot a fost salvat anterior de forţele americane.

Donald Trump a adăugat că militarul „a suferit răni, dar se va face bine”.

„Acest războinic curajos se afla în spatele liniilor inamice, în munţii perfizi ai Iranului, fiind vânat de duşmanii noştri, care se apropiau tot mai mult cu fiecare oră, dar nu a fost niciodată cu adevărat singur, deoarece comandantul său suprem, secretarul apărării, şeful Statului Major Interarme şi colegii săi de luptă îi monitorizau poziţia 24 de ore pe zi şi planificau cu sârguinţă operaţiunea de salvare. La indicaţia mea, armata SUA a trimis zeci de avioane, înarmate cu cele mai letale arme din lume, pentru a-l recupera. El a suferit răni, dar va fi bine”, a adăugat Trump.

Preşedintele american a mai subliniat că este pentru prima dată în istoria militară când doi piloţi americani au fost salvaţi separat, din teritoriul inamic.

„Această operaţiune miraculoasă de căutare şi salvare vine în completarea unei operaţiuni de salvare reuşite a unui alt pilot curajos, ieri, pe care nu am confirmat-o, deoarece nu am vrut să punem în pericol a doua noastră operaţiune de salvare. (…)Faptul că am reuşit să ducem la bun sfârşit ambele operaţiuni, fără ca niciun american să fie ucis sau măcar rănit, dovedeşte încă o dată că am obţinut o dominaţie şi o superioritate aeriană copleşitoare asupra cerului iranian”, a încheiat președintele american.

Pe 3 aprilie, un avion de luptă F-15E aparținând armatei Statelor Unite a fost doborât deasupra teritoriului iranian, marcând prima pierdere de acest tip în cele cinci săptămâni de conflict.

Incidentul a declanșat o operațiune masivă de căutare și salvare a celor doi membri ai echipajului, în final ambii fiind găsiți în viață de americani.