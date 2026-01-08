Pilotul, care avea la activ peste 1.600 de zboruri cu wingsuit și 800 de salturi base jumping, nu a reușit să se redreseze la timp și s-a izbit de stâncile de la baza muntelui. Incidentul a fost observat de mai mulți turiști americani și britanici aflați în zonă, care au privit momentul îngroziți, relatează Metro.co.uk.

Potrivit sursei citate, Weinstein a călătorit singur în Cape Town pentru a realiza această săritură dificilă. El ar fi urcat cu telecabina pe vârful muntelui, ascunzând echipamentul de sărituri pentru a evita să fie oprit de personalul local. În jurul orei 9 dimineața, acesta a sărit de la o înălțime de 1.086 de metri, iar viteza impactului a fost de aproximativ 200 km/h.

😢 One of the world's best wingsuit pilots has been horrifically killed after he dived off Table Mountain and slammed into rocks 1000 feet below at 120mph. Expert daredevil Brendan Weinstein, 32, did not manage to pull up in time and was seen by tourists smashing into large… pic.twitter.com/Ns28tGq1YL — Sumner (@renmusb1) January 8, 2026

Echipele Wilderness Search & Rescue și SanParks au intervenit rapid, alertate de martorii incidentului. Corpul grav rănit al pilotului a fost găsit în jurul orei 10 și transportat cu elicopterul la o ambulanță aflată la baza muntelui, în fața unui grup numeros de turiști.

„Brendan nu a contactat comunitatea locală de base jumping pentru a discuta despre acest punct de lansare, care a fost utilizat de mai multe ori cu succes. Este o săritură foarte tehnică și, din păcate, a avut consecințe tragice”, a spus Jeff Ayliffe, fost parașutist sud-african.

Weinstein i-a lăsat în urmă pe partenera sa, Kivia Martins, și un fiu nou-născut, Eiger.

