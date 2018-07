Locotenent Victor Hălmăgian (28 de ani), căpitan Mihai Mureşan (28 de ani) şi căpitan Radu Tudor (27 de ani) sunt trei dintre piloţii care lucrează de cinci ani la Inspectoratul General de Aviaţie al MAI:

Cei trei tineri s-au cunoscut în 2010

Mihai Mureșan spune că ei s-au cunoscut în 2010, atunci când au intrat la Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă' de la Braşov. Pasiunea pentru zbor i-a apropiat.

„Era modul nostru de a trăi. Toți trei ne doream să facem ceva diferit, iar zborul ne dădea adrenalina vârstei de 20 de ani', îl completeză Radu Tudor.

Au fost primii piloți care și-au început cariera pe elicopterele SMURD. A fost ceva extraordinar pentru ei, mai ales că misiunile SMURD sunt cele mai complicate zboruri. Și de atunci, pasiunea s-a transformat în responsabilitatea salvării oamenilor.

Pentru ca alţii să trăiască!'

Pentru ca alţii să trăiască!', este deviza poliţilor de la MAI.

Mihai Mureșan ne spune că a salva viaţa unui om este cel mai frumos lucru.

„Seara, după fiecare misiune, ne sunăm și povestim cum a fost. Iar primul lucru de care întrebăm este: Trăieşte?', adaugă Radu Tudor.

Victor Hălmăgian spune că este o împlinire când piloții știu că unul dintre ei a reușit și un om este în siguranță.

Au împreună peste 3.000 de ore de zbor și sute de persoane salvate, dar prima misiune nu se uită niciodată.

„A fost una de căutare a unei victime într-o zonă muntoasă. Să știți că noi mereu avem în față necunoscutul… Loc de aterizare, condiții meteorologice. Până la urmă, am identificat victima din aer, am recuperat-o și am transportat-o la spital. După câteva zile, a fost externată. Ulterior, am aflat de la medici că, dacă mai întârziam câteva minute, nu mai puteau face nimic', povesteşte Mihai.

Victor a salvat piloţii care s-au catapultat zilele trecute

Luni 16 iulie, Victor a avut o misiune cu totul specială.

„Am salvat piloții militari care s-au catapultat! Este un sentiment extraordinar să știi că ai salvat proprii camarazi', spune pilotul SMURD.

Cei doi piloți de pe avionul școală IAR 99 Șoim, de la Baza 95 Aeriană, s-au catapultat înainte de prăbușirea aeronavei, la scurt timp după decolare. Din fericire, ambii piloți au suferit răni ușoare.

20 iulie, Ziua Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene

Cu ocazia sărbătoririi Zilei Aviaţiei Române, Zilei Forţelor Aeriene și praznicului Sfântului Mare Proroc Ilie Tesviteanul, ocrotitorul spiritual al temerarilor zborului, Statul Major al Forţelor Aeriene organizează, vineri, manifestări dedicate evenimentului și sărbătoririi Centenarului Marii Uniri.

De la ora 10.00, la Monumentul Eroilor Aerului, din Piaţa Aviatorilor, va avea loc, în prezența secretarului de stat Mircea Dușa și a șefului Statului major al Apărării, generalul Nicolae Ciucă, o ceremonie militară şi religioasă cu depuneri de coroane de flori, în memoria eroilor aviatori.

Cu acest prilej, aeronave militare din dotarea Forțelor Aeriene Române, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informaţii, precum și aeronave F-15 aparținând Statelor Unite ale Americii (care participă, în această perioadă, la exerciţiul româno-american DACIAN EAGLE 2018) vor survola monumentul.

Între orele 09.00 și 16.00, la Muzeul Naţional al Aviaţiei Române va fi organizată Ziua Porţilor Deschise, în cadrul căreia va fi vizionată expoziția „Aeronautica română și Marea Unire', ce cuprinde avioane militare, staţii de radiolocaţie, tehnică de artilerie antiaeriană şi rachete sol-aer, machete, uniforme, decoraţii şi documente de arhivă.

Citește și: