Pilotul unui avion de mici dimensiuni amenință că va prăbuși aparatul de zbor peste un supermarket din Mississippi

Avionul se află în aer de la ora 5 dimineața, iar trei ore mai târziu continua să survoleze zona, a transmis Departamentul de Poliție din Tupelo (TPD).

Polițiștii au vorbit cu pilotul, iar supermarketul și o benzinărie din zonă au fost evacuate.

„În acest moment, situația este în curs de desfășurare, TPD și toate serviciile de urgență din zonă sunt în alertă. Cu mobilitatea unui avion de acest tip, zona aflată în pericol este mult mai mare decât Tupelo”, precizează reprezentanții Poliției, cerându-le cetățenilor să evite zona.

Avionul este „posibil de tip King Air”, a mai precizat TPD într-o postare pe Facebook. potrivit unor informații citate de publicația locală Daily Journal, avionul a fost furat.

Autoritățile locale au declarat pentru publicația Northeast Mississippi Daily Journal, la scurt timp după ora locală 8, că avionul a părăsit spațiul aerian din jurul Tupelo și zbura în zona unei fabrici Toyota din Blue Springs din apropiere, relatează Bloomberg, care citează AP.

Currently we have a 29yr old who stole this plane & is threatening to crash it into something. Polices ,ambulances ,& fire trucks are everywhere. Everything is shutdown rn pic.twitter.com/AzebdIa3tP