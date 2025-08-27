Incidentul s-a petrecut pe 22 august, când o familie își plimba câinele de talie mică în parcul Majorszegi. Conform martorilor, aceștia s-au întâlnit cu un pitbull care umbla liber și care a atacat imediat cățelul.

Stăpânul câinelui atacat a încercat să intervină, moment în care pitbullul i-a sfâșiat mâna, fața și gura.

„Zgomotul era imens, câinele de luptă mârâia, cățelul atacat scheuna pentru viața sa, băiatul care își apăra câinele urla de durere, iar tatăl său de disperare”, își amintește Attila Bauer, care locuiește la două case distanță de locul atacului.

Victima a pierdut mult sânge și a fost transportată de urgență la spital, unde se află încă internată. Câinele său a fost găsit mai târziu și dus la un spital veterinar, unde i s-a amputat coada.

Locuitorii din zonă susțin că proprietarul obișnuia să să-și plimbe câiele cu în zonă și existaseră plângeri anterioare că animalul atacase oameni.

Poliția a deschis o anchetă penală pentru vătămare corporală din neglijență împotriva unui suspect necunoscut deocamdată.

Experții atrag atenția asupra responsabilității deținerii unor astfel de rase de câini și necesității unei educații constante.

„Aceste rase au nevoie de mai multă îngrijire decât poate oferi un proprietar obișnuit de câini. Este nevoie de exerciții fizice regulate și epuizante și de o educație consecventă pentru ca ei să rămână echilibrați și disciplinați», explică dresorul de câini Péter Berki.

Csömör este un sat în districtul Gödöllő, județul Pesta, cu o populație de 8.500 de locuitori.

