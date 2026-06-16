Pizza Hut își schimbă proprietarul după aproape cinci decenii

Operaţiunile globale ale Pizza Hut vor fi achiziţionate de fondul de investiţii LongRange Capital pentru aproximativ 1,5 miliarde de dolari, iar Yum China va prelua separat operaţiunile din China continentală pentru circa 1,2 miliarde de dolari. După deducerea taxelor şi a altor costuri, Yum Brands estimează că va încasa aproximativ 2,3 miliarde de dolari.

„Această decizie strategică reflectă cea mai bună soluţie pentru creşterea valorii pentru acţionari şi pentru dezvoltarea brandului sub o structură de proprietate adaptată pieţelor sale”, a declarat conducerea Yum Brands.

Pizza Hut, fondată în 1958 în Wichita, Kansas, a devenit un nume global, operând la sfârşitul anului 2025 aproape 20.000 de restaurante în 108 ţări. Totuşi, în ultimii ani, brandul a pierdut cotă de piaţă în Statele Unite, unde Dominos Pizza şi platformele de livrare precum DoorDash au intensificat competiţia.

Cum a pierdut Pizza Hut teren în fața concurenței

În încercarea de a se adapta, Pizza Hut a renunţat treptat la modelul său tradiţional de restaurante cu bufete de salate, concentrându-se pe livrări şi comenzi la pachet. Cu toate acestea, restructurarea nu a reuşit să oprească declinul, iar vânzările globale ale lanţului au fost afectate. În 2025, Statele Unite au rămas principala piaţă a Pizza Hut, generând 40% din vânzări, urmate de China cu 20%.

Această tranzacţie separă pentru prima dată în ultimele aproape cinci decenii Pizza Hut de KFC şi Taco Bell, celelalte două branduri din grupul Yum Brands. Cele trei companii au fost reunite sub acelaşi acoperiş în 1977, atunci când PepsiCo le-a achiziţionat.

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