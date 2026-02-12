Martorii vorbesc despre rămășițe de pescăruși, porumbei și ciori.

Prezența acestora pe plajă poate atrage animale care se hrănesc cu leșuri, ceea ce ridică probleme de igienă și potențiale riscuri sanitare, mai ales în zonele frecventate de localnici sau turiști.

În contextul temperaturilor scăzute din ultimele zile, una dintre ipoteze este ca o parte dintre păsări au murit din cauza frigului, în special dacă erau deja slăbite sau nu au avut acces suficient la hrană.

ABADL: echipele noastre au intervenit în teren

Instituția responsabilă cu administrarea plajelor de pe litoralul Mării Negre este Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral (ABADL).

Libertatea a solicitat un punct de vedere privind prezența leșurilor de păsări pe plajă și motivele pentru care acestea nu au fost extrase din zonă.

La câteva zile după solicitare, ABADL a transmis un răspuns oficial în care a precizat că personalul instituției a intervenit în teren și a desfășurat acțiuni de igienizare.

„Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral acționează periodic, pe timpul sezonului rece, pentru întreținerea și igienizarea plajelor, în limita resurselor disponibile, intervenind cu prioritate la sesizări sau la apariția unor probleme care pot afecta aspectul și siguranța plajelor”, au declarat reprezentanții instituției.

