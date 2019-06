Programul a cărui tehnologie este similară asistentului virtual Alexa al platformei Amazon poate face distincţia între plânsul normal, provocat de foame sau nevoia de contact fizic, şi cel special, cauzat de diferite boli, dureri, potrivit Mediafax.

Pentru părinți, programul este mai mult decât binevenit, având în vedere că folosindu-l pot să înțeleagă care este cauza plânsului copilului lor.

Identificarea tiparelor în ceea ce privește plânsetele bebelușilor a fost dificilă pentru cercetători. Dar echipa care a inclus cercetători de la Institute of Electrical and Electronics Engineers, o asociaţie mondială de ingineri cu sediul la New York, SUA, şi de la Chinese Association of Automation, din China, a reușit să spargă barierele.

Sistemul pus la punct de aceştia foloseşte algoritmi de recunoaştere automată a vorbirii, aceeaşi tehnologie utilizată pentru conceperea asistenţilor virtuali folosiţi de companii precum Google şi Amazon, pentru a detecta şi interpreta diferitele caracteristici ale plânsetelor bebeluşilor.

Cercetătorii au folosit un proces numit „detectare comprimată” – care reconstruieşte semnale bazate pe date incomplete – pe care l-au aplicat pentru a recunoaşte şi clasifica caracteristicile plânsetelor, pentru a determina motivul acestora şi cât de urgentă este nevoia respectivă.

Instrumentul nu este util doar pentru părinti, dar el poate fi folosit de angajaţii din sistemul de sănătate care se ocupă de îngrijirea bebeluşilor.

