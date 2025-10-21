Donald Trump a declarat joia trecută că urmează să se întâlnească „în două săptămâni” cu Vladimir Putin pentru a discuta despre o soluţie în vederea opririi războiului din Ucraina.

O întâlnire pregătitoare ar fi trebuit să aibă loc săptămâna aceasta între secretarul de stat american Marco Rubio şi ministrul rus de Exerne Serghei Lavrov. Între timp, Casa Albă a anunţat că cei doi au avut o convorbire telefonică „productivă” şi că această întâlnire nu mai este „necesară”.

Donald Trump a adoptat luni ideea „îngheţării” războiului din Ucraina pe actuala linie a frontului. Pe de altă parte, Vladimir Putin a cerut întreaga regiune Donbas, în timp ce Ucraina și aliații europeni au pledat pentru lansarea discuțiilor de pace de la linia actuală a frontului, dar cu respectarea integrității teritoriale.

Rusia a respins în mai multe rânduri o „îngheţare” a liniei de contact și oprirea războiului pe timpul negocierilor, așa cum au cerut Statele Unite.

„Auzim acum de la Washington că trebuie să ne oprim imediat și să nu mai discutăm nimic. Să ne oprim și să lăsăm istoria să judece. Dacă ne oprim pur și simplu ar însemna să uităm de cauzele primare ale conflictului”, a declarat Lavrov după conversația purtată cu Rubio, șeful diplomației ruse sugerând că regimul de la Moscova își menține pe termen lung pretențiile maximaliste, și anume capitularea Ucrainei.

Recomandări Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”

Lavrov a susținut că nu a discutat în niciun moment cu Rubio despre o întâlnire, ci doar despre o nouă discuție telefonică.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE