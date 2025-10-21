„Susţinem ferm poziţia preşedintelui (american Donald – n.r.) Trump potrivit căreia luptele trebuie să înceteze imediat, iar linia de contact actuală trebuie să servească drept bază pentru negocieri”, se arată în comunicatul comun.

„Rămânem ataşaţi principiului conform căruia frontierele internaţionale nu trebuie modificate prin forţă”, adaugă semnatarii, care se angajează totodată să îşi menţină sprijinul pentru ca Ucraina să rămână „în cea mai puternică poziţie posibilă, înainte, în timpul şi după orice încetare a focului”.

Intensificarea presiunii asupra economiei ruse

„Trebuie să intensificăm presiunea asupra economiei Rusiei şi a industriei sale de apărare, până când (liderul de la Kremlin Vladimir – n.r.) Putin va fi dispus să facă pace”, notează Zelenski și liderii de stat europeni.

Donald Trump a anunțat joia trecută că urmează să se întâlnească în curând cu Vladimir Putin la Budapesta. În acest context, liderii europeni sunt îngrijorați de un posibil acord care ar fi în detrimentul Ucrainei şi al intereselor de securitate ale Europei.

Liderii europeni insistă pentru intensificarea presiunii asupra regimului de la Moscova, inclusiv dinspre Washington, în condițiile în care Donald Trump a refuzat până acum să impună sancţiuni directe împotriva Rusiei.

Rusia, acuzată din nou că tergiversează procesul de pace

„Tacticile de tergiversare ale Rusiei au demonstrat în repetate rânduri că Ucraina este singura parte serioasă care doreşte pacea. De aceea, suntem convinşi că Ucraina trebuie să se afle în cea mai puternică poziţie posibilă, înainte, în timpul şi după orice încetare a focului”, afirmă liderii europeni.

Acest comunicat comun este semnat de liderii Ucrainei, Uniunii Europene, Franţei, Marii Britanii, Germaniei, Italiei, Poloniei, Danemarcei şi Finlandei.

Cu excepţia prim-ministrului britanic Keir Starmer, aceştia urmează să se întâlnească joi la Bruxelles, în cadrul unui summit european în care speră să ajungă la un acord privind un sprijin financiar de durată pentru Ucraina. Vineri este prevăzută şi un summit al „Coaliţiei de Voinţă”, care reuneşte susţinătorii ai rezistenței Ucrainei în fața invaziei ruse.

