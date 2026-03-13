Când am văzut primele imagini cu PlayStation Portal, recunosc că am schițat un zâmbet ironic, întrebându-mă cine ar plăti prețul unui Nintendo Switch Lite de la vremea respectivă pentru un ecran cu controller atașat.

Design complementar consolei PlayStation 5 și a controller-ului DualSense

Device-ul arată ca și cum cineva ar fi tăiat un controller DualSense cu un cuțit, a lipit o tabletă la mijloc și a sperat că nimeni nu va observa asta. Părea o întoarcere în timp, un fel de Wii U GamePad care a întârziat un deceniu, însă, după ce am petrecut câteva ore bune cu el, am realizat că ironia mea e doar parțial justificată de cifre, nu și de experiență.

PlayStation Portal este accesoriul ideal pentru cei care vor să se joace oriunde pe consola lor. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

Sony nu a încercat să creeze o consolă portabilă care să concureze cu handheld-uri precum Steam Deck sau cu farmecul hibrid al lui Nintendo Switch, ci a livrat un accesoriu de nișă care rafinează o funcție existentă până la un nivel de confort imposibil de obținut cu nicio altă modalitate prezentă pe piață.

Din punct de vedere al build-ului, Portal este surprinzător de solid și de bine echilibrat, oferind acea senzație de produs premium la care te-ai aștepta de la Sony. Ergonomia este identică cu cea a controller-ului de PS5, ceea ce înseamnă că degetele vin natural pe butoane și nu există niciun moment de învățare pentru cei obișnuiți cu layout-ul PlayStation.

Toate funcțiile haptice există și pe PS Portal

Aceasta este, probabil, cea mai mare victorie a japonezilor. Au reușit să păstreze întreaga suită de funcții haptice, de la vibrațiile fine care imită pașii prin iarbă până la rezistența variabilă a trigger-ului în jocurile de acțiune. Deși ecranul LCD de opt inci a stârnit controverse într-o eră în care și telefoanele mid-range vin cu panouri OLED, luminozitatea și acuratețea culorilor de pe Portal sunt remarcabile.

Panoul este calibrat să imite profilul de imagine al unui televizor din gama Bravia, iar rezoluția 1080p pe această diagonală oferă o densitate de pixeli care face ca jocurile AAA să arate vii, extrem de detaliate și pline de profunzime. Rata de refresh de 60Hz se aliniază, totuși, cu modul de performanță al jocurilor de nouă generație.

Grijă mare la internetul de acasă

Totuși, această armonie în ceea ce privește streaming-ul este una fragilă și depinde în totalitate de ce router folosești, deoarece Portal nu are capacitatea de a rula jocuri local. Este un punct peste care mulți trec prea ușor cu vederea, însă marea provocare rămâne latența, acel dușman invizibil care transformă experiența dintr-un succes răsunător într-o frustrare continuă în funcție de calitatea routerului tău și de aglomerarea benzii Wi-Fi.

Testele mele au arătat că, în interiorul locuinței (un apartament de patru camere, într-un bloc vechi din București), cu PS5 conectat prin cablu LAN direct la router, experiența este aproape impecabilă pentru titluri single-player și aventuri „cinematografice”. Dar, imediat ce încerci să forțezi limitele, observi cât de mult contează semnalul Wi-Fi.

Orice perete de beton dintre tine și router sau orice descărcare de pe net făcută de un alt membru al familiei pe același Wi-Fi se traduce instantaneu prin artefacte vizuale sau prin acele mici „agățări” de imagine care pot strica imersiunea într-o bătălie cu un boss dificil. Este un device care te forțează să fii constant conștient de calitatea semnalului tău într-un mod în care un laptop sau o tabletă nu o fac, pentru că aici fiecare pachet de date pierdut înseamnă stutter în joc, nu doar un clip de pe YouTube care se încarcă mai greu.

Cum e să te joci pe PS Portal din parc

Când scoți dispozitivul „în lume”, adevăratul test începe cu adevărat. Sony promite că te poți juca de oriunde ai o conexiune stabilă la internet, dar realitatea din teren este ceva mai nuanțată și plină de „dacă-uri”.

Folosind telefonul din dotare pe post de hotspot mobil 5G, am reușit să mă conectez la consola de acasă în aproximativ treizeci de secunde. Rezultatul a fost o surpriză plăcută pentru explorare sau pentru activități de rutină în jocuri de tip RPG, unde timpul de reacție nu este critic.

Totuși, în jocurile de tip shooter sau în simulatoarele auto, chiar și EAFC 26, acea fracțiune de secundă necesară pentru ca input-ul tău să ajungă la consolă și imaginea să se întoarcă pe ecranul lui Portal devine un obstacol vizibil. Nu este o vină a hardware-ului, ci a modului în care datele sunt „împachetate” și trimise prin rețeaua mobilă de date, însă utilizatorul trebuie să înțeleagă că acest gadget nu transformă PS5-ul într-un Game Boy, ci mai degrabă într-o consolă pe care o poți „vizita” de la distanță.

Bine, odată cu ultimul update software nici nu mai ai nevoie de un PlayStation ca sa poți juca cele mai noi titluri. Deși e încă în stadiu Beta, cu ajutorul unui abonament Premium la PS Plus poți folosi funcția de streaming direct din cloud. Adică un soi de GeForce Now pe Portal, cu care poți face streaming de jocuri direct de pe serverele PlayStation, sărind astfel peste necesitatea de a deține, fizic, consola Sony.

Nu poți conecta wireless orice căști ai la îndemână

Un aspect care mi-a lăsat un mic gust amar este limitarea pe partea de sunet. Portal nu suportă conexiuni Bluetooth pentru căști wireless obișnuite, o decizie care pare scoasă din manualul celor mai restrictive companii tech. Asta e din cauză că Sony vrea să investești în noile lor accesorii dotate cu tehnologia PlayStation Link, pretinzând că asta este singura cale spre un sunet fără delay.

Este o manevră comercială destul de agresivă, deși prezența jack-ului de 3.5mm pentru căști cu fir mai salvează din situație pentru cei care nu vor să mai scoată încă o sumă considerabilă din buzunar. Mai mult, lipsa oricăror aplicații multimedia, cum ar fi Netflix sau YouTube, subliniază caracterul extrem de „localizat” al device-ului. Portal nu vrea să fie o tabletă, nu vrea să fie un centru de streaming (ironic), ci vrea să fie ușa ta către lumea PlayStation, fără nicio altă distragere.

Interfața este minimalistă, un design care servește scopului de a te „arunca” în joc cât mai rapid posibil. Odată pornit, Portal caută consola prin Wi-Fi, realizează conexiunea și îți afișează imediat dashboard-ul familiar. Această simplitate este o sabie cu două tăișuri. Pe de o parte, elimină orice problemă tehnică pentru utilizatorul de rând, dar pe de altă parte, îți lasă senzația că device-ul ar fi putut face mai multe lucruri dacă Sony nu ar fi ales calea restricțiilor software autoimpuse.

Ideal pentru cei care „se bat” pe televizorul din sufragerie

Totuși, utilitatea lui Portal se arată în momentele cele mai banale ale vieții de zi cu zi, acele momente în care vrei să te bucuri de un titlu proaspăt lansat fără a fi legat de un fotoliu sau de un televizor care este deja ocupat de restul familiei. E despre libertatea de a termina un side-quest în timp ce stai pe balcon sau de a explora alte lumi din confortul patului, fără a simți greutatea unei console handheld semnificativ mai grea.

Bateria oferă o autonomie onestă, undeva între patru și șase ore în funcție de intensitatea luminozității și de cât de mult „muncesc” motorașele haptice. Este un rezultat decent, având în vedere mărimea ecranului și faptul că menține o conexiune Wi-Fi activă în permanență pentru streaming video de înaltă calitate.

Încărcarea se face prin portul USB-C plasat discret, sub ecran, ceea ce înseamnă că nu trebuie să porți după tine încă un încărcător specific, un detaliu mic, dar esențial pentru un gadget care se vrea a fi portabil. O baterie externă oarecare, pe care o folosești și la smartphone, e suficientă.

În ciuda limitărilor și a prețului care în România se apropie de pragul psihologic al multor utilizatori, PlayStation Portal reușește să-și justifice existența prin calitatea execuției. Nu este un produs pentru oricine și cu siguranță nu este un hardware care să redefinească gamingul. Este însă o soluție elegantă pentru o problemă destul de mare în ziua de azi, și anume fragmentarea timpului liber și „lupta” pentru spațiul din fața televizorului.

Concluzie

În final, concluzia mea după trei săptămâni de utilizare zilnică este că Sony a creat cel mai bun „moft” tech din ultima vreme. Portal nu este o unealtă de gaming de sine stătătoare, ci un rafinament al unei experiențe pe care până acum o forțam pe ecrane de telefon mult prea mici sau pe tablete cu controllere atașate prin suporturi ieftine de plastic.

Este un hardware care se simte foarte bine în mână și care îți oferă acea satisfacție la atingere pe care doar produsele premium o pot oferi. Dacă ești un gamer care deține deja un PS5 și care pune preț mare pe acele momente de relaxare în care nu vrei să fii blocat într-o singură cameră, Portal este un companion neașteptat de plăcut. Sony a vrut să-ți dea posibilitatea de a fi și mai atașat, mai lipit, de PS5-ul tău, și să-l poți lua oriunde cu tine. Și a reușit.

