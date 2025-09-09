Codul galben de vreme rea și instabilitate atmosferică este valabil marți, 9 septembrie 2025, în intervalul orar 10.00 – 23.00.

Ploi torenţiale şi grindină, în Maramureş, Transilvania, Moldova

„În Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, în nord-vestul Moldovei și local la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50-70 km/h) și izolat grindină”, se arată în avertizarea meteo ANM.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-20 l/mp și izolat de peste 30-35 l/mp, mai spun meteorologii.

Județele sub avertizare meteo ANM cod galben sunt: Satu Mare, Sălaj, Cluj, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Mureș, Suceava, Harghita, Brașov, Craiova, Neamț și o parte din județele Prahova, Buzău, Bacău și Vrancea.

Cum va fi vremea marți, în București

În București, în aceeaşi perioadă, vremea va fi călduroasă, cu cer variabil şi vânt slab şi moderat.

Temperatura maximă în Capitală se va situa în jurul valorii de 33 de grade Celsius, având în vedere că orașul nu este sub atenționarea meteo ANM cod galben.

Ce înseamnă codul galben și cum clasifică meteorologii fenomenele meteo în coduri

Codul galben emis de meteorologi semnalează o stare de atenție și este folosit pentru fenomene meteorologice care sunt temporar periculoase pentru anumite activități, dar care, în general, sunt obișnuite pentru perioada respectivă sau zona vizată.

Aceste fenomene pot include, de exemplu, ploi torențiale, intensificări ale vântului, caniculă, grindină, ceață sau ninsori, care pot afecta temporar traficul rutier, alimentarea cu energie electrică sau alte activități zilnice.

Meteorologii folosesc patru coduri de culori pentru a clasifica gravitatea fenomenelor meteorologice:

Verde: Nu sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase

Galben: Fenomene temporar periculoase, obișnuite pentru zonă și sezon

Portocaliu: Fenomene grave, cu intensitate mare, ce pot cauza pericole localizate și perturbări semnificative

Roșu: Fenomene foarte periculoase, cu intensitate foarte mare și efecte potențial dezastruoase.

