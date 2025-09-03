Situația persistă de luni întregi

Potrivit unei postări de pe pagina de Facebook Sindicatul Europol, „zeci de polițiști din cadrul DGPMB sunt obligați să muncească în condiții greu de imaginat”.

Situația persistă de luni întregi, iar angajații raportează mușcături, mizerie și lipsa unor măsuri elementare de igienă, se arată în postare.

Impactul asupra personalului

Peste 10 polițiști au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe cu corpul plin de mușcături. Mulți angajați iau măsuri extreme pentru a preveni infestarea propriilor locuințe, lăsând hainele în afara sediului.

Conform postării Sindicatului Europol, „unii și-au aruncat mobila și covoarele, iar alții au fost obligați să-și schimbe chiria din cauza infestării”.

În prezent, peste 40% dintre angajați declară că vor să plece din aceste structuri.

Apel la acțiune

Sindicatul Europol a calificat situația drept „o problemă de demnitate a muncii și de sănătate a lucrătorilor”.

De asemenea, a solicitat public „măsuri urgente și responsabilitate din partea celor care conduc Poliția Capitalei și Ministerul Afacerilor Interne”.

În încercarea de a rezolva problema, Sindicatul Europol a sesizat Direcția de Sănătate Publică și Avocatul Poporului, cerând încetarea activității în spațiile afectate până la rezolvarea situației.

Ce sunt ploșnițele

Ploșnițele sunt insecte mici, plate, cu șase picioare, de culoare maro sau brun-roșcat, și au o dimensiune asemănătoare cu o semință de măr, între 5-7 mm, ploșnițele mature, în timp ce ploșnițele tinere pot avea și culoarea albă sau galbenă, ori pot părea transulcide dacă acestea nu s-au hrănit încă.

Mușcăturile pot provoca mâncărimi, roșeață, umflături și, uneori, reacții alergice.Sunt foarte greu de eliminat, pentru că se ascund bine și rezistă la multe substanțe insecticide.







