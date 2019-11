Politică Partidul lui Dacian Cioloș vrea fuziune. Ce le-a transmis membrilor PLUS și USR într-o scrisoare

Consiliul Național PLUS a adoptat și transmis, duminică, o scrisoare deschisă pentru membrii PLUS și USR. Partidul lui Dacian Cioloș vrea fuziunea cu partidul lui Dan Barna, potrivit unui comunicat PLUS.