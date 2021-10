Dacian Ciolos, purtand masca de protectie pentru prevenirea raspandirii infectiilor cu coronavirus, reactioneaza in timpul declaratiilor de presa privind stadiul negocierilor dintre alianta USR-PLUS si alte partide, in scopul formarii unui nou guvern, luni 14 decembrie 2020, in Bucuresti. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO