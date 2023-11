Anunțul a fost făcut, marți, după ce mai mulți deputați liberali din Comisia de buget s-au întâlnit cu ministrul de Finanțe, Marcel Boloș.

„Dacă vrem să luptăm împotriva evaziunii fiscale, îl invităm pe domnul prim-ministru să demită întreaga conducere ANAF, conducerea Vămilor și să-l demită pe domnul Mișa (n.r. – Ionuț Mișa, fost ministru de Finanțe pe vremea lui Liviu Dragnea, astăzi șef al Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili din cadrul ANAF). Dacă nu își fac treaba, să plece acasă”, a declarat Florin Roman, deputat PNL, la Palatul Parlamentului.

Ciucă a fost informat

El a precizat că Lucian Heiuș (PNL) a fost schimbat în acest an de la conducerea ANAF, iar justificarea oferită a fost gradul redus al colectării.

„Ceea ce se întâmplă astăzi, când ANAF se duce ca un tăvălug peste cei care își plătesc taxele corect, este de netolerat. Să se uite la ceea ce se întâmplă în Portul Constanța, unde au fost scanate doar 8.000 de containere din cele câteva sute de mii intrate în port. Scanerele nu funcționează că nu au contract de mentenanță, nu putem să fim prostiți toți”, a fost poziția transmisă de deputatul Florin Roman.

Deputatul nu a putut explica de ce guvernele conduse de PNL nu au putut asigura scanere funcționale în vămi.

Liberalul a precizat că președintele PNL, Nicolae Ciucă, a fost informat despre mandatul pe care l-a primit ministrul de Finanțe din partea parlamentarilor.

Florin Roman a precizat că o mai bună colectare asigură sursa de finanțare pentru majorarea pensiilor în 2024.

PSD: Ministrul nu a făcut o solicitare oficială

Purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu, a precizat că nu există vreo solicitare oficială din partea ministrului de Finanțe pentru ca premierul să demită pe cineva.

„Misiunea ministrului de Finanțe este să reducă evaziunea din România. Înțeleg că suntem în linie cu planul de încasări, au fost și sincope. Sunt convins că premierul nu are o problemă ca în urma evaluărilor, dacă lucrurile nu funcționează, la propunerea ministrului Finanțelor, să existe demisii. Nu am văzut decât declarații politice, nu am văzut o cerere a ministrului”, a replicat senatorul PSD la Palatul Parlamentului, la câteva minute după afirmațiile lui Florin Roman.

Sursa de finanțare pentru creșterea pensiilor este bugetul de stat, a subliniat Romașcanu. Pentru anul 2024, este nevoie de 15 miliarde de lei pentru indexarea pensiilor cu 13.8% și alte 10 miliarde de lei pentru recalcularea pensiilor.

Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă au anunțat, luni, la finalul ședinței Coaliției de guvernare, că sursa pentru finanțarea majorării pensiilor este o mai bună colectare și reducerea evaziunii fiscale.