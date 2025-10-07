PNL nu va vota ca mamele și veteranii să fie scutiți de plata CASS: „Prioritatea e bugetul”

El a precizat că premierul Ilie Bolojan le-a transmis, în cadrul unei întâlniri cu parlamentarii PNL, că „într-o înțelegere trebuie respectată înțelegerea”, subliniind astfel necesitatea respectării deciziilor asumate în coaliția de guvernare.

Proiectele PSD, care prevăd eliminarea CASS pentru veterani de război, văduve, invalizi, personal monahal, foști deținuți politici și pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului, au primit aviz favorabil în comisiile de specialitate ale Senatului și urmează să fie supuse votului în plen.

După ședința Comisiei de muncă, Daniel Fenechiu a explicat că PNL a votat împotriva celor două inițiative: „Partidul Național Liberal face parte dintr-o coaliție guvernamentală cu un protocol clar. Această problemă a fost deja abordată în primul pachet de măsuri, iar PNL va respecta decizia luată în coaliție. Deci, nu vom vota cele două proiecte legislative, pentru că prioritatea este bugetul României şi scăderea deficitului bugetar”.

Senatorul liberal a mai adăugat: „Premierul ne-a explicat că, într-o înțelegere, trebuie să respectăm înțelegerea, indiferent de acțiunile partenerilor noștri”.

În schimb, PNL va vota pentru proiectul care prevede reducerea numărului de parlamentari la 300, o promisiune electorală reiterată în ultimele campanii.

„Partidul Național Liberal susține un Parlament cu 300 de membri, în care să fie reprezentați și minoritățile naționale, ca o bună practică. Este o inițiativă sprijinită de români la referendumul de acum 15 ani, iar noi o susținem cu respectarea drepturilor minorităților”, a afirmat Daniel Fenechiu.

