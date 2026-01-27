Marți seară, Apele Române au transmis că situația cursurilor de apă din nordul țării este atent monitorizată.

În zona barajului Mica, pe Someșul Mare, acumularea masivă de gheață a impus măsuri de intervenție, iar pe râul Rebra, zăporul (îngrămădire de sloiuri de gheață într-un punct al râului) format continuă să înainteze în aval.

„Specialiștii de la Apele Române – Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj au informat autoritățile locale din Cuzdrioara, Dej, Mica și Vad, iar deținătorul barajului Mica a fost solicitat să efectueze manevre pentru dislocarea formațiunilor de gheață și tranzitarea acestora în siguranță. În urma intervențiilor, nivelul Someșului Mare la stația hidrometrică Dej a crescut cu aproximativ 60 de centimetri, însă unda formată s-a atenuat pe parcursul propagării în aval”, a precizat instituția.

În plus, echipele Administrației Bazinale de Apă Someș-Tisa supraveghează permanent podurile și sectoarele de râu unde există risc de aglomerări de gheață.

Populația este sfătuită să evite apropierea de malurile râurilor și să respecte recomandările autorităților locale.

Hidrologii au actualizat prognoza și avertizează că, până miercuri, există risc de viituri rapide și inundații locale pe mai multe râuri din țară.

Astfel, un Cod portocaliu este în vigoare de marți, ora 12:00, până miercuri, la aceeași oră, pentru râuri din județele Maramureș, Gorj, Mehedinți și Dolj.

De asemenea, a fost emis un Cod galben, valabil de marți, ora 12:00, până miercuri, ora 24:00, pentru anumite sectoare de râuri din județele Maramureș, Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Hunedoara, Arad, Mureș, Caraș-Severin, Timiș, Mehedinți, Dolj, Gorj, Vâlcea, Argeș și Olt.

„În următoarele 24 de ore sunt posibile scurgeri semnificative pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu potențiale inundații locale, creșteri importante ale debitelor și nivelurilor, pe fondul propagării formațiunilor de gheață, existând inclusiv riscul depășirii cotelor de apărare”, au avertizat hidrologii.

