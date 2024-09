Cu o lungime de aproximativ 100 de metri, Podul Carola s-a prăbușit în jurul orei locale 3.00. Potrivit informaţiilor preliminare, nicio persoană nu a fost rănită.

În urma acestui incident, au fost afectate atât liniile de tramvai, cât şi benzile pentru pietoni şi biciclete de pe podul Carola.

De asemenea, a fost întreruptă alimentarea orașului cu energie termică, din cauza deteriorării unor conducte.

#Carolabrücke in #Dresden teilweise eingestürzt



Eine der wichtigsten Verkehrsadern Dresdens ist in der Nacht zum Donnerstag teilweise in die Elbe gestürzt. Betroffen sind nach Angaben des Lagezentrums der Fuß- und Radweg sowie die Straßenbahngleise. pic.twitter.com/VTJpewYRC9