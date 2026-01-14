Dependența de forța de muncă din străinătate

Situația evidențiază dependența continuă a companiei de forța de muncă din afara SUA, în pofida discursului președintelui Donald Trump potrivit căruia americanii ar fi privați de locuri de muncă.

Cererea a fost depusă într-un context în care Trump și-a intensificat politica dură privind imigrația în cel de-al doilea mandat, marcată de o aplicare mai strictă a legii de către Serviciul de Imigrare și Control Vamal (ICE).

Administrația sa a vizat în special vizele H-1B, destinate lucrătorilor cu înaltă calificare din domenii precum ingineria, contabilitatea sau artele, spre deosebire de vizele utilizate de companiile sale.

În septembrie, a fost introdusă o taxă de 100.000 de dolari pentru numeroase cereri de vize H-1B.

Ce spune legea americană în privința lucrătorilor străini

Legea americană permite angajarea de lucrători străini prin vize temporare atunci când nu pot fi ocupate posturile cu muncitori americani.

Podgoria Trump a apelat frecvent la două astfel de programe: H-2A, destinat lucrătorilor agricoli, și H-2B, pentru locuri de muncă sezoniere în sectorul ospitalității, inclusiv la cluburi precum Mar-a-Lago.

Pentru utilizarea acestor programe, angajatorii trebuie să obțină aprobarea Departamentului Muncii, să depună o petiție la Departamentul Securității Interne, iar ulterior vizele sunt emise de Departamentul de Stat.

Potrivit Departamentului Muncii, angajatorii trebuie să demonstreze că nu există suficienți muncitori americani disponibili, calificați și dispuși să ocupe respectivele posturi temporare și că angajarea lucrătorilor străini nu va afecta negativ salariile și condițiile de muncă ale lucrătorilor americani.

În noiembrie 2025, rata șomajului în Virginia era de 3,5%, conform Biroului de Statistică a Muncii.

Regula Departamentul Muncii din SUA

Pentru a preveni scăderea salariilor interne, Departamentul Muncii stabilește o așa-numită „rată salarială cu efect advers”, diferită în funcție de stat sau regiune.

În octombrie, instituția a emis o regulă interimară finală care modifică metodologia de calcul pentru anumite ocupații, ducând la scăderea nivelurilor salariale.

Deși regula a intrat imediat în vigoare, ea permite în continuare comentarii publice, termenul-limită fiind 1 decembrie. Până în prezent, nu a fost anunțată data la care va fi adoptată forma finală a regulii.

Donald Trump și veniturile din afacerile sale

Donald Trump poate continua să obțină venituri din afacerile sale în timpul mandatului prin intermediul Donald J. Trump Revocable Trust, același mecanism utilizat și în primul mandat. El este unicul beneficiar al trustului, iar Donald Trump Jr. îndeplinește rolul de administrator.

Organizația Trump a confirmat, într-o declarație depusă în aprilie în Regatul Unit, că Trump își menține controlul asupra afacerilor sale pe durata exercitării funcției.

Potrivit datelor Departamentului Muncii, Organizația Trump a încercat să angajeze în total 602 lucrători străini pe parcursul primilor cinci ani de mandat prezidențial ai lui Donald Trump.

Modificarea regulilor ar putea duce la scăderea salariilor

Susținători ai drepturilor lucrătorilor și economiști avertizează că modificarea regulilor ar putea duce la scăderea salariilor atât pentru muncitorii agricoli americani, cât și pentru cei străini.

Institutul de Politică Economică estimează că noua metodologie salarială ar putea reduce veniturile totale ale lucrătorilor agricoli din SUA cu aproximativ 3 miliarde de dolari anual, echivalentul a circa 9% din salariile totale din sector.

În noiembrie, sindicatul United Farm Workers, alături de 18 muncitori agricoli, a dat în judecată Departamentul Muncii, susținând că regula încalcă legislația federală prin faptul că nu previne efectele negative asupra salariilor și condițiilor de muncă ale lucrătorilor americani.

La rândul său, Departamentul Muncii afirmă că noua metodologie ar stimula angajarea legală, estimând că fermierii ar putea angaja aproximativ 119.000 de lucrători H-2A suplimentari și că ar fi generate beneficii economice anuale de circa 200 de milioane de dolari.

Podgoria Trump va depune alte cereri de vize pentru posturi sezoniere

Este de așteptat ca Podgoria Trump să depună și alte cereri pentru vize H-2B la începutul acestui an, pentru posturi sezoniere la Trump National Golf Club din Bedminster, New Jersey, urmând tiparul anilor precedenți.

În paralel, procesul care contestă regula salarială revizuită se află în fazele inițiale, nefiind clar când regula interimară va deveni definitivă.

Conform cererii depuse, angajații anteriori ai cramei lui Trump care vor reveni în 2026 ar urma să fie plătiți cu 16,16 dolari pe oră.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Nicușor Dan va avea internet în avionul Spartan, după ce s-a plâns că a fost „deconectat de realitate”. Radu Miruță: „Ieri s-a făcut un prim test de comunicații”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Toată lumea îl știe pe Gino Iorgulescu, tatăl lui Mario Iorgulescu, dar iată cine este, de fapt, mama tânărului condamnat pentru ucidere din culpă, și cu ce se ocupă. Detaliile pe care nimeni nu le știa
Viva.ro
Toată lumea îl știe pe Gino Iorgulescu, tatăl lui Mario Iorgulescu, dar iată cine este, de fapt, mama tânărului condamnat pentru ucidere din culpă, și cu ce se ocupă. Detaliile pe care nimeni nu le știa
„Boss-ul de la Pro...” Dan Negru, reacție virală după ce a aflat de plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV. A spus lucruri pe care nimeni nu a îndrăznit să le facă publice până acum! Ce a dezvăluit
Unica.ro
„Boss-ul de la Pro...” Dan Negru, reacție virală după ce a aflat de plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV. A spus lucruri pe care nimeni nu a îndrăznit să le facă publice până acum! Ce a dezvăluit
Raluka și partenerul ei, Guy Kouris, cu 20 de ani mai în vârstă ca ea, au împlinit patru ani de relație. Cum au sărbătorit. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste discretă. Foto
Elle.ro
Raluka și partenerul ei, Guy Kouris, cu 20 de ani mai în vârstă ca ea, au împlinit patru ani de relație. Cum au sărbătorit. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste discretă. Foto
gsp
Renata Zarazúa s-a dezbrăcat pentru a-și arăta pielea arsă. Avertisment dur pentru cei care merg la Australian Open
GSP.RO
Renata Zarazúa s-a dezbrăcat pentru a-și arăta pielea arsă. Avertisment dur pentru cei care merg la Australian Open
Cătălin Măruță, după ce i-a fost închisă emisiunea de la PRO TV: „Ca Xabi Alonso la Real Madrid”
GSP.RO
Cătălin Măruță, după ce i-a fost închisă emisiunea de la PRO TV: „Ca Xabi Alonso la Real Madrid”
Parteneri
Florin Călinescu, adevărul dur despre plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV: “Este ultima victimă!”. A spus ce nimeni nu avea curaj, mai supărat ca oricând, nemilos mesaj la adresa conducerii
Libertateapentrufemei.ro
Florin Călinescu, adevărul dur despre plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV: “Este ultima victimă!”. A spus ce nimeni nu avea curaj, mai supărat ca oricând, nemilos mesaj la adresa conducerii
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Avantaje.ro
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
„Welcome to our crib” – Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu, lux total departe de jungla Survivor. Cum arată vila lor din Dominicană. Clipul a devenit viral
Tvmania.ro
„Welcome to our crib” – Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu, lux total departe de jungla Survivor. Cum arată vila lor din Dominicană. Clipul a devenit viral

Alte știri

Pacienții cu afecțiuni oncologice, puși să plătească 5% din costurile serviciilor, într-un proiect de lege depus la Senat de un senator POT
Știri România 17:15
Pacienții cu afecțiuni oncologice, puși să plătească 5% din costurile serviciilor, într-un proiect de lege depus la Senat de un senator POT
Doi români au ajuns în Marea Britanie și au început să fure din locuințe: val de infracțiuni la o zi de la sosire
Știri România 17:09
Doi români au ajuns în Marea Britanie și au început să fure din locuințe: val de infracțiuni la o zi de la sosire
Parteneri
Reforma făcută din pix în Poliție și Armată, bombă cu ceas, avertizează experții: „Vor fi tot mai multe cazuri grave ca cel din Caracal”
Adevarul.ro
Reforma făcută din pix în Poliție și Armată, bombă cu ceas, avertizează experții: „Vor fi tot mai multe cazuri grave ca cel din Caracal”
Ministerele unde au fost cele mai multe concedieri în mandatul lui Bolojan. Instituțiile privilegiate care au făcut angajări în plină criză bugetară
Fanatik.ro
Ministerele unde au fost cele mai multe concedieri în mandatul lui Bolojan. Instituțiile privilegiate care au făcut angajări în plină criză bugetară
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Parteneri
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Flavia Mihășan. Asistenta TV a povestit totul: „Așa dureri nu am știut că există...”
Elle.ro
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Flavia Mihășan. Asistenta TV a povestit totul: „Așa dureri nu am știut că există...”
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Unica.ro
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
S-a aflat adevărul! Rămâne Andra la ProTV după plecarea lui Cătălin Măruță? Declarația făcută de oficialii ProTV: ”Andra va fi...” Val de reacții după aceste cuvinte...Iar asta nu e tot
Viva.ro
S-a aflat adevărul! Rămâne Andra la ProTV după plecarea lui Cătălin Măruță? Declarația făcută de oficialii ProTV: ”Andra va fi...” Val de reacții după aceste cuvinte...Iar asta nu e tot

Monden

Power Couple România, 14 ianuarie 2026. Prima eliminare din sezonul 3. Un cuplu va pleca acasă
Stiri Mondene 17:12
Power Couple România, 14 ianuarie 2026. Prima eliminare din sezonul 3. Un cuplu va pleca acasă
Cum au apărut Anca Țurcașiu și Laura Cosoi în Thailanda: „Ne leagă o prietenie atât de trainică și de frumoasă”
Stiri Mondene 16:56
Cum au apărut Anca Țurcașiu și Laura Cosoi în Thailanda: „Ne leagă o prietenie atât de trainică și de frumoasă”
Parteneri
Dani Oțil a transformat subsolul într-un spațiu la care puțini s-ar fi gândit. Cum arată casa din Corbeanca
TVMania.ro
Dani Oțil a transformat subsolul într-un spațiu la care puțini s-ar fi gândit. Cum arată casa din Corbeanca
Care sunt joburile fără experienţă tot mai căutate de românii care vor un ban în plus
ObservatorNews.ro
Care sunt joburile fără experienţă tot mai căutate de românii care vor un ban în plus
Gata, Dan Negru a detonat bomba! Mai dur ca oricând, spune ce s-a întâmplat la PRO TV, detalii direct din culise: „Pe bossul de la Pro l-am mai supărat o dată”
Libertateapentrufemei.ro
Gata, Dan Negru a detonat bomba! Mai dur ca oricând, spune ce s-a întâmplat la PRO TV, detalii direct din culise: „Pe bossul de la Pro l-am mai supărat o dată”
Parteneri
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
GSP.ro
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
Facturi uriașe la gaze în Superliga, după ce cluburile au primit sume greu de imaginat de achitat. „Doamne, ferește! E de domeniul fantasticului”, spun oficialii.
GSP.ro
Facturi uriașe la gaze în Superliga, după ce cluburile au primit sume greu de imaginat de achitat. „Doamne, ferește! E de domeniul fantasticului”, spun oficialii.
Parteneri
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de dolari în 2025
Mediafax.ro
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de dolari în 2025
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
StirileKanalD.ro
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Wowbiz.ro
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Scene cutremurătoare la înmormântarea lui Gabriel, tânărul de 25 de ani mort în spitalul din Buzău! Au apărut după ce a fost condus la groapă și toată lumea a rămas înmărmurită. Toți au scos telefoanele să filmeze
Wowbiz.ro
Scene cutremurătoare la înmormântarea lui Gabriel, tânărul de 25 de ani mort în spitalul din Buzău! Au apărut după ce a fost condus la groapă și toată lumea a rămas înmărmurită. Toți au scos telefoanele să filmeze
Semnul banal care apare cu o zi înainte de infarct. Avertismentul ignorat de mii de români
Redactia.ro
Semnul banal care apare cu o zi înainte de infarct. Avertismentul ignorat de mii de români
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava
KanalD.ro
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava

Politic

Nicușor Dan va avea internet în avionul Spartan, după ce s-a plâns că a fost „deconectat de realitate”. Radu Miruță: „Ieri s-a făcut un prim test de comunicații”
Politică 15:11
Nicușor Dan va avea internet în avionul Spartan, după ce s-a plâns că a fost „deconectat de realitate”. Radu Miruță: „Ieri s-a făcut un prim test de comunicații”
Ilie Bolojan confirmă creșterea vârstei de pensionare pentru polițiști și militari, tranzitoriu: „Trebuie reguli de bun-simț. Cu cât mai repede, cu atât mai bine”
Politică 13 ian.
Ilie Bolojan confirmă creșterea vârstei de pensionare pentru polițiști și militari, tranzitoriu: „Trebuie reguli de bun-simț. Cu cât mai repede, cu atât mai bine”
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
Dinamo are pe masă ofertă de 4 milioane de euro din Ucraina pentru Cătălin Cîrjan. Exclusiv
Fanatik.ro
Dinamo are pe masă ofertă de 4 milioane de euro din Ucraina pentru Cătălin Cîrjan. Exclusiv
Exercițiul fizic e la fel de eficient ca medicamentele, în cazul depresiei
Spotmedia.ro
Exercițiul fizic e la fel de eficient ca medicamentele, în cazul depresiei