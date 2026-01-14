Dependența de forța de muncă din străinătate

Situația evidențiază dependența continuă a companiei de forța de muncă din afara SUA, în pofida discursului președintelui Donald Trump potrivit căruia americanii ar fi privați de locuri de muncă.

Cererea a fost depusă într-un context în care Trump și-a intensificat politica dură privind imigrația în cel de-al doilea mandat, marcată de o aplicare mai strictă a legii de către Serviciul de Imigrare și Control Vamal (ICE).

Administrația sa a vizat în special vizele H-1B, destinate lucrătorilor cu înaltă calificare din domenii precum ingineria, contabilitatea sau artele, spre deosebire de vizele utilizate de companiile sale.

În septembrie, a fost introdusă o taxă de 100.000 de dolari pentru numeroase cereri de vize H-1B.

Ce spune legea americană în privința lucrătorilor străini

Legea americană permite angajarea de lucrători străini prin vize temporare atunci când nu pot fi ocupate posturile cu muncitori americani.

Podgoria Trump a apelat frecvent la două astfel de programe: H-2A, destinat lucrătorilor agricoli, și H-2B, pentru locuri de muncă sezoniere în sectorul ospitalității, inclusiv la cluburi precum Mar-a-Lago.

Pentru utilizarea acestor programe, angajatorii trebuie să obțină aprobarea Departamentului Muncii, să depună o petiție la Departamentul Securității Interne, iar ulterior vizele sunt emise de Departamentul de Stat.

Potrivit Departamentului Muncii, angajatorii trebuie să demonstreze că nu există suficienți muncitori americani disponibili, calificați și dispuși să ocupe respectivele posturi temporare și că angajarea lucrătorilor străini nu va afecta negativ salariile și condițiile de muncă ale lucrătorilor americani.

În noiembrie 2025, rata șomajului în Virginia era de 3,5%, conform Biroului de Statistică a Muncii.

Regula Departamentul Muncii din SUA

Pentru a preveni scăderea salariilor interne, Departamentul Muncii stabilește o așa-numită „rată salarială cu efect advers”, diferită în funcție de stat sau regiune.

În octombrie, instituția a emis o regulă interimară finală care modifică metodologia de calcul pentru anumite ocupații, ducând la scăderea nivelurilor salariale.

Deși regula a intrat imediat în vigoare, ea permite în continuare comentarii publice, termenul-limită fiind 1 decembrie. Până în prezent, nu a fost anunțată data la care va fi adoptată forma finală a regulii.

Donald Trump și veniturile din afacerile sale

Donald Trump poate continua să obțină venituri din afacerile sale în timpul mandatului prin intermediul Donald J. Trump Revocable Trust, același mecanism utilizat și în primul mandat. El este unicul beneficiar al trustului, iar Donald Trump Jr. îndeplinește rolul de administrator.

Organizația Trump a confirmat, într-o declarație depusă în aprilie în Regatul Unit, că Trump își menține controlul asupra afacerilor sale pe durata exercitării funcției.

Potrivit datelor Departamentului Muncii, Organizația Trump a încercat să angajeze în total 602 lucrători străini pe parcursul primilor cinci ani de mandat prezidențial ai lui Donald Trump.

Modificarea regulilor ar putea duce la scăderea salariilor

Susținători ai drepturilor lucrătorilor și economiști avertizează că modificarea regulilor ar putea duce la scăderea salariilor atât pentru muncitorii agricoli americani, cât și pentru cei străini.

Institutul de Politică Economică estimează că noua metodologie salarială ar putea reduce veniturile totale ale lucrătorilor agricoli din SUA cu aproximativ 3 miliarde de dolari anual, echivalentul a circa 9% din salariile totale din sector.

În noiembrie, sindicatul United Farm Workers, alături de 18 muncitori agricoli, a dat în judecată Departamentul Muncii, susținând că regula încalcă legislația federală prin faptul că nu previne efectele negative asupra salariilor și condițiilor de muncă ale lucrătorilor americani.

La rândul său, Departamentul Muncii afirmă că noua metodologie ar stimula angajarea legală, estimând că fermierii ar putea angaja aproximativ 119.000 de lucrători H-2A suplimentari și că ar fi generate beneficii economice anuale de circa 200 de milioane de dolari.

Podgoria Trump va depune alte cereri de vize pentru posturi sezoniere

Este de așteptat ca Podgoria Trump să depună și alte cereri pentru vize H-2B la începutul acestui an, pentru posturi sezoniere la Trump National Golf Club din Bedminster, New Jersey, urmând tiparul anilor precedenți.

În paralel, procesul care contestă regula salarială revizuită se află în fazele inițiale, nefiind clar când regula interimară va deveni definitivă.

Conform cererii depuse, angajații anteriori ai cramei lui Trump care vor reveni în 2026 ar urma să fie plătiți cu 16,16 dolari pe oră.