Stadiul actual al proiectului

Acest pod reprezintă primul tronson de autostradă de pe teritoriul Republicii Moldova. Va avea patru benzi și va continua traseul A8 din România, conectând Pașcani, Iași și Chișinău. Conform ministrului Bolea, lucrările la pod progresează conform planificării.

În ceea ce privește restul autostrăzii, proiectul se află încă în faza de studiu de prefezabilitate. Acest studiu va propune trei variante de rută, dintre care autoritățile vor alege cea mai potrivită din punct de vedere tehnic și economic.

După finalizarea studiului de prefezabilitate, vor urma studiul de fezabilitate și faza de proiectare. În paralel, statul trebuie să identifice și să achiziționeze terenurile necesare, un proces care ar putea dura câțiva ani.

Costuri și finanțare, plus importanța strategică a autostrăzii

Costul total estimat al autostrăzii Ungheni–Chișinău–Odesa este de aproximativ 1,2 miliarde de euro. Ministrul Bolea a subliniat că realizarea proiectului nu ar fi posibilă fără sprijinul financiar al partenerilor europeni.

Autostrada are o importanță strategică majoră pentru Republica Moldova. Ea va conecta aproximativ 2,5-3 milioane de oameni din sudul Moldovei și Basarabia ucraineană cu Uniunea Europeană. De asemenea, va contribui la repunerea Moldovei în circuitul rutelor comerciale și va stimula dezvoltarea economică a localităților de pe traseu.

Autostrada, dorită încă din 2014

Agora amintește că acest proiect de autostradă a fost inițiat încă din 2014, când Guvernul a prezentat conceptul de prelungire a Autostrăzii Unirii până la Chișinău și Odesa. Cu toate acestea, progresul a fost lent până în prezent.

În planurile inițiale, autostrada urma să înceapă lângă orașul Ungheni, de la podul peste râul Prut, și să urmeze traseul drumului european E58, trecând pe lângă localitățile Pârlița și Cornești.