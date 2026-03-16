Reprezentanții Fundației Inovații Sociale Regina Maria avertizează că Policlinica Socială „Baba Novac”, una dintre cele mai vechi instituții medicale cu profil social din Capitală, riscă să-și suspende activitatea după retragerea finanțării asigurate până acum de Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București. 

Clinica funcționează de peste 15 ani cu servicii de îngrijire medicală pentru persoane fără asigurare sau cu venituri reduse – de la bolnavi cronici și pensionari până la mame singure sau tineri ieșiți din sistemul de protecție.

„Sperăm să existe dialog și soluții pentru continuarea activității”

Cristiana Mateoiu, director executiv al Fundației Inovații Sociale Regina Maria, spune că decizia vine ca urmare a unei mari presiuni pe tăieri de costuri ale DGASMB. 

„Policlinica, poziționată în sectorul 3 al Capitalei, funcționează de peste 15 ani în parteneriat cu DGASMB și a oferit constant servicii medicale pentru persoane vulnerabile din București. Tocmai de aceea sperăm ca, până la apariția deciziei finale, să existe un dialog și soluții pentru continuarea activității”, afirmă Mateoiu. 

Cristiana Mateoiu, director executiv al Fundației Inovații Sociale Regina Maria

Vlad Romanescu, directorul medical al Policlinicii Sociale „Baba Novac”, spune că la policlinică ajung în fiecare an aproximativ 2.000 de pacienți, persoane cu venituri foarte mici sau fără venituri. 

Medicul explică faptul că printre beneficiari se află persoane fără asigurare medicală, pensionari cu pensii foarte mici, mame singure, persoane fără adăpost și persoane care suferă de boli cornice. 

Sprijin extins oferit pacienților

„În mod concret, aproximativ 700 dintre pacienți sunt complet neasigurați, ceea ce înseamnă că nu au acces real la servicii medicale în sistemul clasic”, explică el. 

Romanescu adaugă faptul că policlinica nu oferă doar tratamente punctuale: „Ne străduim să dezvoltăm programe de prevenție, educație medicală și sprijin pentru recuperare și reintegrare, astfel încât pacienții să își poată gestiona mai bine sănătatea și să evite situațiile critice care ar duce inevitabil la internări sau intervenții de urgență”. 

Coordonatorul policlinicii sociale spune că instituția se ocupă de diagnosticare, monitorizarea pacienților cronici, tratamente medicamentoase, prevenție și educație medicala, sprijin pentru reintegrarea socială a pacienților vulnerabili. 

Deoarece policlinica aparține Fundației Inovații Sociale Regina Maria, pacienții defavorizați de aici sunt susținuți extensiv, având acces la toate specialitățile existente în celelalte două clinici ale Fundației (Clinica Sala Palatului și InClinic Rahova) și la alți parteneri din sistemul medical, explică directorul medical. 

Un doctor in halat alb
Vlad Romanescu, directorul medical al Policlinicii Sociale „Baba Novac”

Ce spun pacienții 

Petre Mariana are 58 de ani și este pacientă a Policlinicii Sociale „Baba Novac” din 2019. Nu are un venit constant, nu este asigurată medical și suferă de afecțiuni care necesită monitorizare medicală constantă. 

„Pentru mine, Policlinica Baba Novac este locul unde am găsit ajutor atunci când nu mai aveam unde să merg. De ani de zile vin aici pentru consultații și analize, iar medicii sunt cu adevărat oameni cu suflet mare. Eu și sora mea avem multe griji și probleme medicale, iar fără acest sprijin nu știu cum ne-am descurca. Dacă policlinica s-ar închide, ar fi foarte greu pentru noi”, spune aceasta. 

Un pacient este consultat de o asistenta
Petre Mariana, pacient

Ce impact ar avea închiderea asupra sistemului public

Cristiana Mateoiu este de părere că impactul eventualei închideri a fundației s-ar vedea rapid în supraaglomerarea ambulanțelor și a camerelor de gardă din spitalele publice. „Mulți dintre pacienții care vin la policlinică suferă de boli cronice, care necesită monitorizare și tratament continuu. Dacă estimăm că o intervenție a ambulanței poate costa în jur de 900 de lei, iar un pacient poate apela la acest serviciu de mai multe ori pe an, costurile pentru sistemul public pot deveni rapid mult mai mari pentru menținerea unui serviciu de prevenție și monitorizare ca cel pe care îl oferim noi în policlinica noastră”, explică ea. 

Aceasta spune că în policlinică costul mediu anual pe un pacient este de aproximativ 450 de euro, cu tot cu medicație. Prin comparație, explică ea, costul anual pentru îngrijirea unui pacient în policlinică este sub 2.000 de lei, incluzând consultații, analize, monitorizare și prevenție.

Mateoiu arată că în perioada următoare este esențial să se găsească soluții financiare pentru continuitatea serviciilor medicale. Acestea pot veni din mai multe direcții: menținerea dialogului instituțional cu autoritățile, dar și sprijin din partea companiilor din București și mai ales a celor din Sectorul 3 prin mecanismul sponsorizării, cât și implicarea comunității prin donații recurente. 

„Policlinica Socială Baba Novac deservește o categorie de oameni care, în lipsa acestui sprijin, riscă să rămână complet în afara sistemului medical”, explică ea. 

Mateoiu mai spune că policlinica este unul dintre puținele locuri din București unde persoanele vulnerabile pot primi îngrijire medicală cu demnitate. 

„Eticheta de «vulnerabil» ne duce cu gândul la un anumit profil uman. Cu toate acestea, cu riscul de a produce disconfort cititorilor, atragem atenția că, într-un context economico-politic atât de dificil, acest statut se poate instaura mai repede decât ne imaginăm pentru oricare dintre noi. 

Mulți dintre pacienții noștri trec temporar prin situații dificile de viață (ex: pierderea jobului și automat și a statutului de asigurat, precum și lipsa unor resurse care să le permită accesarea serviciilor medicale private). În astfel de situații, au prea puține, spre deloc, posibilități de a depăși o situație medical complicată, și care nu este neapărat o urgență medicală (singura care acoperă pe oricine, asigurat sau nu)”, spune ea. 

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

