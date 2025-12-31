Tânărul depozitase ilegal artificii, rachete și baterii în subsolul locuinței sale de pe Landsberger Allee din cartierul berlinez Friedrichshain. S-a lăudat cu ele la petrecerea de Crăciun.

Poliția a intervenit în urma unei plângeri făcute de unul dintre invitații la masă, care nu a fost de acord cu situația și a alertat autoritățile.

Poliția a precizat, pe Facebook, că „el a povestit la masa de Crăciun despre numeroasele artificii din subsolul locuinței, menționând că obișnuia să le vândă ocazional”.

Cu sprijinul procuraturii, forțele de ordine au intrat în locuință chiar de ziua de naștere a proprietarului. În timpul intervenției, toate cele 330 de kilograme de pirotehnice au fost confiscate.

Din informațiile disponibile, materialele confiscate nu erau ilegale, conform legislației germane. Problema principală a fost cantitatea uriașă depozitată într-un spațiu rezidențial, ceea ce reprezenta un risc semnificativ pentru siguranța locatarilor. Poliția nu a oferit detalii despre sursa materialelor sau perioada în care acestea au fost stocate.

Reglementările privind depozitarea materialelor pirotehnice sunt stricte și reglementate prin două ordonanță a legii explozibililor.

Poliția atrage atenția că limitele de stocare în spațiile private depind de tipul locuinței și de potențialele riscuri asociate.