Zeci de mii de dosare din sfera criminalităţii economice

Zeci de mii de dosare penale care vizează infracţiuni din sfera criminalităţii economice, de la evaziune fiscală la înşelăciune, de la fraude în domeniul achiziţiilor publice până la contrabandă, a deschis Poliția Română în primele șapte luni ale lui 2025, potrivit News.

De altfel, în această perioadă, structurile de investigare a criminalităţii economice din ţară au desfăşurat 229 de acţiuni de amploare pentru destructurarea grupărilor infracţionale şi probarea activităţii infracţionale, în dosare penale complexe.

În cadrul acestor dosare, au fost efectuate 2.286 de percheziţii domiciliare şi au fost puse în aplicare 422 de mandate de aducere.

Anchetatorii au instituit sechestru asigurător pe bunuri evaluate de sute de milioane de lei.

Evaziunea fiscală în prim-plan

Cel mai mare număr de dosare deschise vizează evaziunea fiscală. În total, 13.950 de cazuri sunt investigate, cu un prejudiciu asigurat de peste 656 milioane de lei. Pentru 91 de persoane implicate în aceste dosare au fost dispuse măsuri preventive.

Poliția a deschis 9.822 de dosare pentru înșelăciune, cu un prejudiciu asigurat de peste 34 milioane de lei.

În cazul contrabandei, sunt investigate peste 1.150 de dosare, cu un prejudiciu de 127 milioane de lei.

„În acest domeniu, în perioada ianuarie – iulie 2025, au fost înregistrate, la nivelul Poliţiei Române, 264 de dosare penale, în care sunt cercetate 391 de persoane. Ca urmare a activităţilor efectuate, au fost capturate 59.763.845 de ţigarete şi peste 3 tone de tutun, fiind aplicate 554 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 4.671.210 lei ”, precizează Poliția Română.

Alte infracțiuni economice investigate

Poliția Română investighează și alte tipuri de infracțiuni economice:

Protecția drepturilor de proprietate intelectuală: 3.302 dosare, cu măsuri asigurătorii de 21,5 milioane de lei.

Nereguli în achiziții publice: 1.147 dosare, cu un prejudiciu asigurat de 6 milioane de lei.

Spălare de bani: 1.138 dosare, cu un prejudiciu asigurat de 100 milioane de lei.

În total „au fost înregistrate 24.749 de infracţiuni şi cercetate 6.636 de persoane, pentru infracţiuni de natură economico – financiară.”

Au fost dispuse măsuri preventive pentru 437 de persoane, incluzând:

64 de arestări preventive

14 aresturi la domiciliu

250 de controale judiciare

2 controale judiciare pe cauțiune

107 rețineri

În plus, au fost aplicate 3.690 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproape 18 milioane de lei.

