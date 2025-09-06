Tragedia care i-a înfuriat pe sârbi

Manifestația de vineri seara a fost cea mai recentă dintr-o serie de proteste organizate de studenți în întreaga țară balcanică împotriva ineficienței guvernamentale – proteste declanșate după prăbușirea acoperișului renovat al gării din Novi Sad, în noiembrie anul trecut.

Tragedia de la Novi Sad, soldată cu 16 morți, a fost atribuită corupției înrădăcinate a regimului condus de președintele Aleksandar Vucici, aflat la putere din primăvara anului 2014. Protestatarii cer o anchetă transparentă în cazul Novi Sad și alegeri anticipate.

Demonstrațiile s-au desfășurat în mare parte pașnic, dar au degenerat în violențe de la mijlocul lunii august din cauza intervenției poliției și a susținătorilor lui Vucici.

Gaze lacrimogene și grenade asurzitoare pentru dispersarea manifestanților

Manifestanții prezenți la protestul de vineri și-au reiterat apelurile la alegeri anticipate și au mărșăluit spre campusul orașului, unde poliția a folosit gaze lacrimogene și grenade asurzitoare pentru a-i dispersa.

🚨🇷🇸 BREAKING NEWS: Chaos in Serbia!



Riot police storm Novi Sad streets – injuries and arrests reported as President Aleksandar Vučić is addressing the nation! pic.twitter.com/YJ1C811Z6E — Global Dissident (@GlobalDiss) September 5, 2025

Potrivit agenției de știri Beta, protestatarii aruncaseră anterior cu pirotehnice de semnalizare și sticle în direcția poliției.

Vucici i-a acuzat pe protestatari că încearcă să „amenințe stabilitatea și securitatea Serbiei” și să „ocupe sediul Universității din Novi Sad”. Potrivit președintelui sârb, 11 polițiști au fost răniți în fața Facultății de Filozofie.

Zeci de manifestanți au fost reținuți. „Oamenii din Serbia ar trebui să știe că statul este mai puternic decât oricine și așa va fi mereu”, a declarat Vucici, adăugând că duminică vor avea loc mitinguri proguvernamentale în toată țara.

#BREAKING #Serbia JUST IN: Massive student-led protests are taking place in Novi Sad, Serbia’s second-largest city.



Protesters are demanding snap elections. pic.twitter.com/0O8kt88ahb — The National Independent (@NationalIndNews) September 5, 2025

Luni, zeci de mii de sârbi au mărșăluit în capitala Belgrad, Novi Sad și în alte orașe pentru a comemora zece luni de la tragedia de la Novi Sad.

Protestele au condus la demisia prim-ministrului și la prăbușirea guvernului său, dar Vucici a rămas. în mod sfidător, în funcție și la conducerea unei administrații remaniate.

Vucici refuză alegerile anticipate și organizează propriile mitinguri

Președintele sârb a respins vehement apelul la alegeri anticipate. El susține că demonstrațiile, dintre care cea mai mare a adunat sute de mii de oameni, fac parte dintr-un așa-zis complot străin.

Autoritățile au respins acuzațiile de brutalitate, în pofida videoclipurilor în care polițiștii pot fi văzuți cum bat protestatari neînarmați și agresează protestatari aflați după gratii.

Partidul naționalist SNS, aflat la guvernare, a răspuns organizând propriile mitinguri în toată țara.

