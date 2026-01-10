Suspectul, un fost consultant cibernetic pentru forțele armate suedeze în perioada 2018 – 2022, a fost reținut duminică și plasat miercuri în arest provizoriu.

„Ancheta indică până acum că suspectul a ajutat serviciile secrete rusești”, a declarat procurorul principal Mats Ljungqvist, citat într-un comunicat de presă.

Potrivit Expressen, suspectul a spionat pentru Rusia începând cu 2022, anul lansării războiului la scară largă împotriva Ucrainei, și până la arestarea sa. Însă, conform documentelor depuse în instanță, presupusele infracțiuni au fost comise în perioada 1 ianuarie 2025 – 4 ianuarie 2026. Alte detalii ale acestui caz nu sunt cunoscute deocamdată.

„Este o anchetă foarte sensibilă şi, având în vedere acest lucru, nu pot comenta mai multe în acest moment”, a subliniat procurorul Mats Ljungqvist, citat de AFP.

Avocata suspectului a declarat după audiere că bărbatul a negat acuzaţiile, în timp ce forţele armate suedeze au confirmat pentru AFP că acesta a fost unul dintre angajaţii lor, dar nu au oferit informații despre funcţia pe care a avut-o sau data angajării sale.

În 2024, suspectul a lansat o companie IT în scopul declarat de a desfăşura „operaţiuni cibernetice ofensive”.

Cazul fostului consultant IT pentru armata suedeză nu este singular. De exemplu, la începutul invaziei la scară largă din Ucraina, cetățeanul suedez de origine rusă Serghei Skvorțov și soția sa Elena Kulkova au fost arestați sub acuzația că au ajutat prin identități false Rusia să cumpere bunuri high-tech interzise prin sancțiuni.

Suedia este îngrijorată de creșterea amenințării militare rusești și își pregătește atât armata, cât și populația pentru a reacționa în cazul unui astfel de scenariu.

În contextul războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei, Suedia a fost nevoită să-și redefinească politica de securitate, renunțând la neutralitate și aderând la NATO împreună cu Finlanda.

