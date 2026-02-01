„⁠De principiu, nu sunt pentru interdicții. Chiar și în materia accesului minorilor sub o anumită vârstă la conținut online. Nu rezolvă problema de fond: codul moral educat. Mai ales că o asemenea măsură e foarte greu de aplicat cu mijloacele din prezent”, a scris Predoiu pe Facebook, fără să îl numească pe șeful DSU, Raed Arafat.

Ministrul de Interne a precizat că rețelele de socializare oferă și multe beneficii când sunt folosite responsabil și a dat ca exemple stimularea creativității, menținerea legăturii cu alți copii și acces rapid la informație. „În plus, multe activități școlare și extracurriculare presupun deja utilizarea internetului. Cum poți să oprești toți minorii să aibă acces online la anumite platforme?! Greu de aplicat, repet. Interdicția totală nu face decât să creeze frustrare și curiozitate excesivă, iar copiii pot ajunge să folosească aceste platforme pe ascuns, fără niciun fel de îndrumare sau protecție. Ușor de depășit un astfel de obstacol cu mijloacele prezente. Soluția reală nu poate veni decât din educație solidă și serioasă, pentru că libertatea fără educație este la fel de periculoasă”, a explicat Predoiu.

Potrivit ministrului de Interne, „ideea e să investim în educație” deoarece „rolul educației sociale și digitale este esențial“, iar programa școlară ar trebui să includă cursuri explicative despre pericolele din lumea online, astfel încât cei mici să poate recunoaște informațiile false, manipularea, discursul instigator la ură sau comportamente toxice.

Apoi a făcut o paralelă cu taberele de pregătire fizică din trecut, „în care se consolidau valorile morale și fizice ale copiilor de la o vârstă fragedă” pentru ca aceștia să se „descurce în natură, inclusiv în situații de pericol” și a atras atenția că interdicțiile de orice fel nu fac altceva decât să stârneasă și mai mult curiozitatea copiilor, care pot intra pe rețelele sociale pe ascuns.

„A fost o soluție inteligentă la realitatea vremurilor acelea. Nu s-a mers pe interdicția copiilor de a intra în pădure. Interdicția pentru minorii sub 15 ani de a accesa conținutul online nu rezolvă nimic, în plus va bloca resurse imense pentru aplicarea interdicției și va umple centrele de detenție cu minori. În schimb, educația socială îi poate ajuta pe copii să își dezvolte gândirea critică, empatia și capacitatea de a lua decizii responsabile. În loc să li se spună: „Nu ai voie!” este mult mai eficient să li se explice de ce și cum să se protejeze. Dialogul deschis cu părinții și profesorii, stabilirea unor reguli clare și adaptate vârstei și exemplul personal sunt elemente esențiale pentru o relație sănătoasă cu mediului online”, a punctat Predoiu.

El a subliniat că, și dacă s-ar dori implementarea unei interdicții a accesului la rețelele de socializare, acesta este un lucru dificil de realizat: „Ca să poți aplica o astfel de interdicție trebuie să pui în funcțiune un anumit sistem. Acest sistem ar trebui să fie capabil să detecteze când și de unde, cineva a intrat pe un anumit conținut. Ceea ce presupune evident înregistrări în baze de date și supraveghere în masă. Cred că e un drum care ridică la rândul său multe pericole. Mai ales în ceea ce privește limitele democrației”.

Cred că există și o cale de mijloc, axată pe „libertate de exprimare”, dar cu interdicție de conținut privind instigarea la violență și conținut violent. E o iluzie să crezi că în actualul stadiu de dezvoltare a tehnologiei, poți să interzici pe oricine postează un anumit tip de conținut. Sfera interdicției trebuie să fie foarte îngustă, tot ce e legat de ideea de violență și vătămări fizice. Dacă începem să pedepsim orice nu ne convine din punct de vedere ideologic sau politic, intrăm pe un drum periculos care duce direct către o lume orwelliană

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu:

„În concluzie, problema nu este existența platformelor online, ci modul în care sunt folosite. Interzicerea lor nu îi pregătește pe copii pentru realitate, ci îi face mai vulnerabili. În schimb, o educație socială solidă, combinată cu supraveghere (de către părinți și profesori) și comunicare, îi ajută să navigheze în siguranță în mediul digital și să nu cadă pradă instigării sau influențelor negative din online”, a mai spus Predoiu.

Ministrul PNL a precizat că a făcut toate aceste afirmații „strict din perspectivă de avocat, senator și membru al unui partid care are în „ADN-ul său ideologic” libertatea și valori conservatoare în general”, dar decizia va reveni Parlamentului.

Totul a plecat de la faptul că șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a transmis sâmbătă, 31 ianuarie, că a venit momentul ca România să se alăture țărilor care au decis limitarea accesului tinerilor sub 15-16 ani la reţelele de socializare, mai ales în contextul crimei din Timiș, unde trei copii cu vârste între 13 și 15 ani au ucis un alt copil. El a precizat că „nu este vorba despre cenzură”, ci despre protecție, mai precis „despre protecția sănătății mintale a copiilor și adolescenților”. „Așa cum nu permitem copiilor și adolescenților accesul la tutun, alcool, jocuri de noroc sau filme destinate adulților, trebuie să avem onestitatea să recunoaștem un adevăr incomod: rețelele de socializare sunt produse cu risc ridicat pentru copii și adolescenți”, a adăugat secretarul de stat în MAI, care a cerut parlamentarilor să vină cu o lege în acest sens.

