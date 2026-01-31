„Stăteam și reflectam, mai ales după ultimele evenimente extrem de grave care au avut ca principali actori copii și adolescenți: nu ar fi acum momentul potrivit ca și România să facă un pas curajos și responsabil și să se alăture statelor care discută sau au decis deja limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele de socializare? State precum Franța, Australia, Regatul Unit sau Norvegia tratează deja această temă ca pe ceea ce este în realitate: o problemă de sănătate publică și de protecție a copilului și adolescentului, nu o dezbatere ideologică”, a scris Raed Arafat pe Facebook.

El a precizat că „nu este vorba despre cenzură”, ci despre protecție, mai precis „despre protecția sănătății mintale a copiilor și adolescenților”. „Așa cum nu permitem copiilor și adolescenților accesul la tutun, alcool, jocuri de noroc sau filme destinate adulților, trebuie să avem onestitatea să recunoaștem un adevăr incomod: rețelele de socializare sunt produse cu risc ridicat pentru copii și adolescenți”, a adăugat secretarul de stat în MAI.

Doctorul Arafat a susținut că TikTok, Instagram și Facebook „se bazează pe mecanisme sofisticate de manipulare, construite pentru captarea atenției și generarea dependenței”, iar „un copil sau un adolescent nu are încă maturitatea neurologică și emoțională necesară pentru a se apăra în fața unor algoritmi concepuți deliberat să exploateze vulnerabilități”.

„Pentru copii și adolescenți, aceste experiențe pot avea efecte profunde și de durată: anxietate, depresie, izolare, tulburări de somn, scăderea performanței școlare și afectarea dezvoltării emoționale”, a notat Arafat.

El a cerut decidenților politici să transpună în lege această idee: „Este momentul ca parlamentarii României să își asume această responsabilitate și să inițieze un cadru legislativ clar care să limiteze accesul copiilor și adolescenților sub 15–16 ani la rețelele de socializare. Nu este o măsură împotriva tehnologiei, ci o investiție în sănătatea, echilibrul și viitorul generațiilor tinere. Pentru binele copiilor și adolescenților. Pentru binele României”.

Raed Arafat are 61 de ani și este considerat fondatorul medicinei de urgență în România prin înființarea și dezvoltarea SMURD încă din 1990

Amintim că doi adolescenți de 15 ani au fost arestați preventiv săptămâna trecută, după ce, alături de un copil de 13 ani, au omorât un adolescent. Băiatul de 15 ani a murit după ce a fost lovit în mod repetat cu o toporișcă și cu un cuțit. Crima a fost plănuită timp de o lună și a avut loc pe 19 ianuarie, în localitatea Cenei din județul Timiș.

Procurorii i-au acuzat pe copiii de 15 ani de omor calificat și profanare de cadavre, pentru că, după crimă, au dat foc victimei și au îngropat cadavrul în spatele unei grădini. Copilul de 13 ani nu poate răspunde penal, pentru că legea spune că persoanele sub 14 ani nu au discernământ, adică nu pot înțelege pe deplin consecințele faptelor lor, iar discernământul este baza răspunderii penale.