Structura de tip piramidal avea aproximativ 30 de membri

Gruparea ar fi fost constituită, în aprilie anul trecut, în sectorul 5 al Capitalei, de doi bărbaţi, rude, şi de un poliţist de la Serviciul Antidrog, care în schimbul unor importante sume de bani primite de la lider, i-ar fi divulgat informaţii privind anchetele DIICOT, metodele de investigare şi acţiunile programate, relatează News.ro.

În urma investigației s-a stabilit că, începând cu luna aprilie 2024, pe raza sectorului 5 din municipiul Bucureşti, 3 inculpaţi (doi dintre aceştia, cu vârstele de 55 şi 36 de ani, aflaţi în relaţii de rudenie şi un agent de poliţie de 57 de ani) au creat un grup infracţional organizat, specializat în comercializarea de substanţe interzise.

„Începând cu luna mai 2024 la gruparea de criminalitate organizată iniţială au aderat, în acelaşi scop, alte două grupuri infracţionale organizate”, a arătat DIICOT, precizând că structura de tip piramidal a ajuns să numere aproximativ 30 de membri. Șeful grupării era bărbatul de 55 de ani.

Acesta şi-a constituit şi o celulă proprie de vânzare a drogurilor, modelul fiind preluat şi de ceilalţi membri cu rol de coordonatori, aflaţi în eşaloanele inferioare ale grupării.

Astfel, procurarea drogurilor şi colectarea sumelor obţinute a fost realizată, în principal, de către lider şi membrii palierului principal din fiecare ramificaţie (celulă). Membrii aflaţi pe palierele doi şi trei aveau sarcina de depozitare, porţionare, transport şi comercializare.

Ținuți la curent cu stadiul dosarelor penale

Extinderea grupării a fost favorizată de posibilitatea de a obţine, prin intermediul agentului de poliţie judiciară în cadrul Serviciului Antidrog din structura specializată de la nivelul municipiului Bucureşti, a unor informaţii sensibile.

Potrivit anchetatorilor, acesta îi ținea la curent pe traficanți atât cu anchetele penale aflate în derulare pe rolul DIICOT, cât şi aspecte legate de tacticile şi procedeele probatorii utilizate în cadrul acestor anchete.

„Astfel, până în luna martie 2025, inculpatul (funcţionar public cu statut special), în schimbul unor importante sume de bani primite de la lider, i-a divulgat acestuia informaţii privind anchete penale ce vizau membri ai grupării, data declanşării unor acţiuni de amploare ale DIICOT, mijloace speciale de investigaţii şi alte aspecte referitoare la urmărirea penală. În acest mod, inculpatul i-a înlesnit atât liderului, cât şi altor membri ai grupării de criminalitate organizată, deţinerea şi ulterior comercializarea substanţelor interzise”, a stabilit DIICOT.

Două kilograme de cocaină și heroină, găsite la descinderi

Pe parcursul administrării probatoriului au fost indisponibilizate cantităţi de droguri de mare risc (heroină şi cocaină) şi au fost realizate, cu sprijinul jandarmilor din cadrul DGJMB şi poliţiştilor din DGPMB, mai multe acţiuni de depistare şi identificare a unor consumatori, care au achiziţionat substanţe interzise de la membrii grupării.

În urma percheziţiilor făcute duminică, au fost găsite şi ridicate aproximativ 2 kilograme de droguri cocaină şi heroină, circa 1.000 comprimate din clasa opioidelor, obiecte purtând urme de substanţă, o armă neletală, precum şi alte mijloace de probă. De asemenea, au fost indisponibilizate 3 autoturisme de lux şi suma de aproximativ 60.000 de euro.

Persoanele reţinute vor fi prezentate judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

