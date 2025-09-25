Pensie de 10.000 de lei, plus salariu de șef de serviciu

Potrivit sursei citate, Deaconu încasează o pensie de 10.000 de lei pe lună de la Ministerul de Interne, dar în același timp primește și salariu pentru noul post. Surse locale spun că un șef de serviciu la Poliția Locală Cluj poate câștiga cel puțin 13.000 de lei lunar. Practic, veniturile sale depășesc acum 20.000 de lei, toți din bani publici.

Această situație este posibilă pentru că legea permite ca un polițist pensionat să fie reangajat la stat.

Cum ajung polițiștii la pensii mari

Legea prevede că polițiștii pot ieși la pensie după 25 de ani de muncă, nu după 35, ca alte categorii profesionale. Pensia se calculează în funcție de media veniturilor brute dintr-o perioadă de șase luni consecutive, la alegerea polițistului, din ultimii cinci ani de activitate.

În practică, mulți polițiști primesc, chiar înainte de pensionare, sporuri pentru „activitate deosebită” sau „merite excepționale”. Acestea umflă baza de calcul și le asigură pensii speciale consistente, mai explică Clujenii.ro.

Astfel, un polițist cu 28 de ani vechime și salariu brut de 10.000 de lei ar primi, teoretic, o pensie de 6.800 de lei. Însă, cu sporurile incluse, suma crește mult, ajungând în unele cazuri la peste 10.000 de lei, cum s-a întâmplat și cu Deaconu.

Emil Boc critica recent pensionările anticipate

Chiar primarul Clujului, Emil Boc, declara în urmă cu câteva luni că aceste situații ar trebui stopate și că pensiile ar trebui acordate strict în baza contributivității.

„Să ne înțelegem, nu am nimic cu oamenii, pentru că ei au activat în regimul pensiilor speciale, în baza unei legi. Dar cei care au făcut aceste legi au greșit. Este profund ineficient pentru sistemul nostru public, pentru că oameni care ajung la vârful maturității profesionale la 50 de ani, cum sunt judecătorii, procurorii, polițiștii sau militarii, ar trebui să muncească măcar până la 55–60 de ani”, spunea Emil Boc, mai scrie sursa citată.

În realitate însă, chiar sub administrația sa, foștii polițiști pensionați sunt reangajați pe posturi importante.

Pentru funcția de șef al Serviciului Siguranță Publică din cadrul Poliției Locale Cluj-Napoca s-au înscris Constantin Deaconu și Adrian Plitea, un alt fost polițist, pensionat și el. În final, postul a fost câștigat de Deaconu.

