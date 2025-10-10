„Poliția! E cineva înăuntru?”: momentul în care ușa a fost spartă

Totul s-a întâmplat în jurul orei 3:50, pe strada Badea Cârțan din municipiul Constanța. Un apel la 112 anunța că un apartament era cuprins de flăcări, iar înăuntru s-ar fi aflat o persoană. Primii care au ajuns au fost polițiștii de la Secția 2 Constanța, urmați de colegi de la Serviciul Municipal de Siguranță Rutieră și Secția 1.

Pe imaginile surprinse la fața locului se vede cum mai mulți agenți bat cu putere în ușă, strigând „Poliția! E cineva înauntru? Poliția!”. După câteva secunde, reușesc să o spargă. În clipa în care pătrund în interior realizează gravitatea situației.

„Mască de gaz! Coborâți repede toți!”, se aude prima reacție a polițiștilor. Într-o fracțiune de secundă, ei s-au mobilizat pentru a salva viața bărbatului, deși nu știau dacă era în viață: „Ia-l de picioare! Ia-l de picioare și scoate-l afară!”, se aude în momentul următor strigătul unui alt polițist.

Polițistul Ovidiu Manda, eroul nopții

Agentul Ovidiu Manda, de la Secția 2 Poliție Constanța, a fost primul care a pătruns în apartamentul în flăcări. În interior l-a găsit pe bărbatul inconștient, căzut pe podea. Fără să ezite, a cerut ajutorul colegilor și l-au scos afară din locuință. Victima nu mai avea semne vitale, dar polițiștii au început imediat manevrele de resuscitare, până la sosirea pompierilor și a echipajului medical.

După aproape 30 de minute de luptă pentru viață, medicii au reușit să-l readucă la viață pe bărbat, care a fost dus la spital în stare gravă, dar stabilă. Polițistul Ovidiu Manda a fost și el transportat la spital, după ce a inhalat o cantitate mare de fum. Medicii spun că se află în afara oricărui pericol.

„Au dat dovadă de curaj și spirit de echipă”

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au transmis un mesaj de apreciere pentru echipa de intervenție, subliniind profesionalismul și curajul celor implicați.

„A fost o misiune contra cronometru. Colegii noștri au acționat cu un curaj remarcabil. Subliniem în mod special implicarea colegilor Ovidiu, de la Secția 2, și Nicu, de la Serviciul Municipal de Siguranță Rutieră. Pentru amândoi, salvarea de vieți nu este o noutate.”

Flăcările au fost stinse de pompieri, însă cauza exactă a incendiului urmează să fie stabilită în urma cercetărilor. Din primele date, incendiul s-a manifestat puternic în interiorul apartamentului, iar fumul dens s-a extins rapid pe casa scării.

„Faptele lor reprezintă un exemplu de dăruire față de comunitate și consolidează încrederea cetățenilor în Poliția Română”, a mai transmis IPJ Constanța.

