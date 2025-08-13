Pietonul a suferit leziuni grave și a fost transportat de urgență la Spitalul Județean Ploiești. Șoferul, în vârstă de 35 de ani, nu se afla sub influența alcoolului sau a drogurilor în momentul accidentului.

Pentru a asigura transparența investigației, IPJ Prahova a emis un comunicat oficial în această dimineață. Potrivit sursei citate, accidentul a fost raportat la ora 20.25, iar echipajul de poliție a sosit prompt la fața locului.

Pentru o documentare precisă a locului accidentului, autoritățile au solicitat prezența unui tehnician criminalist. Acesta a sosit după finalizarea cercetărilor la un alt accident produs în localitatea Brebu.

„Cu privire la starea psiho-fizică a conducătorului auto, acesta a fost testat la fața locului, în proximitatea autospecialei de poliție, atât cu aparatul etilotest, cât și cu aparatul DrugTest, rezultatele fiind negative în ambele cazuri”, se arată în comunicatul IPJ Prahova. Testarea a fost înregistrată cu dispozitivul Body Cam, înregistrarea constituind probă în dosarul penal.

Pentru o analiză detaliată a scenei accidentului, polițiștii rutieri au utilizat dispozitivul FARO FOCUS 3D, un instrument specializat pentru cercetarea la fața locului.

Anchetatorii continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul și pentru a determina responsabilitățile în acest caz.

