Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova a precizat, într-un comunicat transmis miercuri, că fapta ar fi avut loc în perioada 9–13 ianuarie 2026.

Concret, în data de 9 ianuarie 2026, agentul, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu în cadrul IPJ Prahova – Poliția Municipiului Ploiești, Biroul Rutier, ar fi pretins foloase necuvenite.

Ulterior, pe 13 ianuarie 2026, acesta ar fi primit suma de 1.000 de lei de la o persoană fără calitate specială.

Banii ar fi fost solicitați și primiți pentru ca polițistul să nu aplice sancțiunea contravențională pentru abaterea constatată anterior, respectiv neacordarea priorității de trecere, faptă care atrage și măsura complementară a suspendării permisului de conducere.

Marți, agentul de poliție a fost reținut de procurori și urmează să fie prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Prahova, cu propunere de arestare preventivă.

Ancheta este în desfășurare, în vederea clarificării tuturor circumstanțelor în care a fost comisă fapta, cercetările fiind efectuate de procurori cu sprijinul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Prahova.