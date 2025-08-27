Mașina de poliție, cu semnalele de avertizare în funcţiune, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 68 de ani. În urma impactului, o polițistă de 22 de ani, pasageră în autospecială, a fost rănită și transportată la Spitalul Elias pentru îngrijiri medicale, potrivit News.ro.

Potrivit Poliției Capitalei, accidentul a avut loc pe 27 august, în jurul orei 10:30.

„Din primele date, conducătorul unei autospeciale de poliţie din cadrul Secţiei 2 Poliţie, în vârstă de 25 de ani, care se deplasa în regim prioritar, având în funcţiune semnalele speciale de avertizare optice şi acustice, pe strada Constantin Prezan dinspre Piaţa Charles de Gaulle către strada Mărăşti, la intersecţia cu bulevardul Regele Mihai I, a intrat în coliziune cu un autovehicul, condus de un bărbat în vârstă de 68 de ani, care se deplasa pe bulevardul Regele Mihai I dinspre Piaţa Presei Libere”, au afirmat poliţiştii.

Şoferii celor două vehicule au fost testaţi cu aparatele Alcooltest şi DrugTest, rezultatele indicate fiind zero, respectiv negativ.

Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.