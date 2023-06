Autorul crimei, identificat ca fiind Massimiliano Carpineti, un coleg de-al victimei, a plecat cu mașina și a fost găsit mort în autoturism, într-un parc aflat în apropiere de locul crimei. Bărbatul ar fi comis ambele fapte cu o armă de serviciu.

„Ajunși la fața locului, polițiștii au descoperit trupul neînsuflețit al femeii, încă în genunchi,” a declarat un reprezentant al poliției, citat de Rotalianul.

„M-am uitat pe fereastră și am văzut o femeie pe care o cunosc ieșind din clădire, cu mâinile pe față și o alta alergând speriată. Am întrebat ce s-a întâmplat și mi-au spus că a murit o femeie. Pe stradă, oprită, era o mașină albă cu ușa deschisă pe partea pasagerului pe care am văzut-o închizându-se și mașina plecând”, a declarat o vecină.

Pierpaola Romano era căsătorită cu Adalberto Montanaro, de asemenea polițist, și împreună aveau un fiu în vârstă de 22 de ani, care și el este polițist și locuiește în Vicenza.

În ziua incidentului, femeia nu era în serviciu și nu se prezentase la „Ispettorato di Pubblica Sicurezza” de la Camera Deputaților, unde lucra în mod obișnuit. Și autorul crimei lucra în același loc fiind coleg de serviciu cu ea.

Parchetul continuă ancheta, cu procurorii Antonia Giammaria și Antonella Pandolfi responsabili de caz.

FOTO: Hepta

