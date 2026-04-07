Trei tineri s-au dat drept polițiști și au intrat în casa unui bărbat din Slatina

Trei tineri mascaţi au intrat în locuința unui bărbat din Slatina, de unde au furat bani și o geacă. Cei trei indivizi s-au dat drept polițiști și l-au mințit pe bărbat ca să îi primească în casă.

Incidentul s-a petrecut în noaptea de 24 martie 2026, în jurul orei 2.30, conform informaţiilor furnizate de News.ro. Victima a fost agresată fizic de cei trei indivizi, care aveau feţele acoperite.

Cei trei falși polițiști au furat 5.900 de lei și o geacă

Din casa bărbatului, cei trei tineri cu cagule au furat o geacă, în buzunarele căreia individul avea 5.900 de lei.

„În fapt, la data de 24 martie 2026, în jurul orei 2.30, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Slatina au fost sesizaţi de un bărbat cu privire la faptul că, în timp ce se afla la locuinţa sa, ar fi fost agresat fizic de trei persoane care ar fi purtat cagule şi care s-ar fi dat drept poliţişti.

Aceştia i-ar fi sustras o geacă în care se afla suma de 5.900 de lei”, a transmis IPJ Olt, potrivit sursei citate mai sus.

Polițiștii au identificat trei suspecți

În urma investigaţiilor, poliţiştii au identificat trei suspecţi, cu vârste cuprinse între 17 şi 25 de ani, toţi fiind rezidenţi ai municipiului Slatina.



La data de 5 aprilie, doi dintre aceştia, în vârstă de 19 şi 25 de ani, au fost reţinuţi pentru 24 de ore şi plasaţi în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă. Judecătoria Slatina a dispus luni arestarea preventivă a celor doi tineri pentru o perioadă de 30 de zile.

Metoda polițiștilor falși a luat amploare în Europa, în ultimul an. Spre exemplu, în urmă cu mai bine de o lună, un grup de polițiști falși a păcălit un șofer de TIR căruia i-au luat mii de euro, într-o parcare din Germania. În urmă cu un an, Ministerul Afacerilor Interne a publicat și o listă a conturilor false de TikTok unde ar fi activat presupuși polițiști care voiau să inducă lumea în eroare.

