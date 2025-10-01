Poliția încearcă să amendeze o mașină… fără șofer!

În timpul unei operațiuni în San Bruno, un oraș din apropiere de San Francisco, polițiștii au oprit în trafic o mașină fără șofer pentru o încălcare a regulilor rutiere.

Departamentul de Poliție din San Bruno a postat, pe rețelele sociale, o poză în care un ofițer de poliție se uită prin geamul mașinii și descoperă că nu este nicio persoană pe scaunul șoferului.

„Agenții noștri au observat ceva neobișnuit: un vehicul autonom a făcut o întoarcere ilegală chiar în fața lor, la un semafor. Așa este… fără șofer, fără mâini”, a precizat Departamentul de Poliția, pe Facebook.

Polițiștii au mai transmis că au informat Waymo, compania americană de tehnologie care operează mașina autonomă, în legătură cu „eroarea” făcută de vehicul.

„Din moment ce nu era niciun șofer uman, nu s-a putut emite o amendă (registrele noastre de amenzi nu au o căsuță pentru «robot»). Sperăm că reprogramarea va împiedica vehiculul să mai facă manevre ilegale”, se mai menționează în postarea poliției.

Waymo a precizat într-un comunicat că sistemul de conducere autonomă al companiei, Waymo Driver, „este conceput să respecte regulile de circulație”.

„Analizăm această situație și ne angajăm să îmbunătățim siguranța rutieră prin intermediul învățămintelor și experienței noastre continue”, arată compania, potrivit ziarului The Guardian.

Legea va fi schimbată

În California, o lege care le va permite polițiștilor să emită o „notificare de neconformitate” atunci când o mașină autonomă încalcă regulile de circulație va intra în vigoare abia din iulie 2026.

Legea a fost introdusă după ce San Francisco s-a confruntat cu mai multe incidente provocate de mașinile autonome, inclusiv situații în care aceste vehicule au creat ambuteiaje, au acroșat un pieton, au blocat accesul mașinilor de pompieri și au circulat în zone cu traficul oprit din cauza unor incidente în desfășurare.

Odată ce noua lege va intra în vigoare, companiile care operează mașini autonome vor avea două minute la dispoziție să își mute vehiculele din zonele în care trebuie să își desfășoare activitatea echipele de intervenție.

Compania a rechemat în service peste 1.200 de mașini autonome anul acesta din cauza unei probleme de software care a dus la coliziuni cu porți și alte bariere rutiere fixe.

Cum funcționează vehiculul Waymo

Vehiculul autonom Waymo este o mașină care se conduce singură folosind tehnologie avansată pentru a naviga în orașe și pe drumuri publice fără intervenția unui șofer uman. Tehnologia Waymo include un sistem numit Waymo Driver, care folosește o combinație complexă de senzori și inteligență artificială pentru a percepe mediul înconjurător, a lua decizii de condus și a conduce în mod sigur.

Sistemul de conducere autonomă folosit de aceste mașini utilizează senzori LiDAR, care realizează o hartă 3D a mediului înconjurător, camere pentru vedere panoramică de 360 de grade și radar pentru măsurarea vitezelor și distanțelor obiectelor, chiar și în condiții meteorologice dificile.

Waymo Driver „vede” drumul și obiectele din jur prin aceste senzori și apoi folosește inteligența artificială pentru a interpreta datele, anticipând comportamentul pietonilor, bicicliștilor și altor vehicule. Sistemul planifică o traiectorie sigură și controlează accelerația, frânarea, direcția pentru a se deplasa lin și în siguranță.







