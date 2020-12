”Pe data de 11 decembrie, la ora 17:10, după trecerea de pietoni de pe strada Gavriil Musicescu, am fost oprit de polițiști aflați în civil. Mi-au spus că nu am dat prioritate la pietoni, deși nu era țipenie de om pe stradă. Mașina de Poliție se afla parcată invers față de sensul de mers, pe marcajul destinat stației de autobuz. Nu este nicio variantă legală de a parca acolo. Conduc de 36 de ani, nu am avut niciodată permisul luat, nu sunt teribilist. Mi-au luat permisul pe o perioadă de o lună. Amenda a fost de 580 de lei”, a precizat Constantin Filip, care a și fotografiat autoturismul MAI.

Aflați în civil, polițiștii se aflau la bordul unui autoturism Dacia cu numărul de înmatriculare IS-13-VSA. Însă în procesul-verbal a apărut numărul de înmatriculare MAI 35071.

Reprezentanții Poliției spun că toate autoturismele Inspectoratului Județean de Poliție au pe certificatul de înmatriculare număr MAI. În cazul autoturismelor neinscripționate ale Poliției, acestea pot circula cu numere de înmatriculare civile.

Le voi face plângere penală pentru abuz în serviciu. Voi face și un memoriu la Ministerul Afacerilor Interne. Ei nu aveau cum să staționeze acolo fără să încalce regulile de circulație. Ar fi trebuit să meargă pe contrasens sau să întoarcă pe linie continuă. Am sunat la 112 ca să atrag atenția despre modul în care se dau aceste amenzi, dar nu a venit nimeni la fața locului”, a mai spus Constantin Filip.

IPJ Iași mai transmis că, în aceste situații, reclamantul se poate adresa instanțelor de judecată, care vor stabili dacă procesul-verbal a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale aflate în vigoare.

