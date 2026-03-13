„Pantalonii din uniforma de poliție continuă să se rupă. Practic, sunt buni doar atunci când nu sunt purtați sau, dacă totuși sunt purtați, ar fi bine ca polițiștii să evite mișcările bruște. De exemplu, să nu fugă după un infractor sau să nu fie nevoiți să imobilizeze persoane agresive.

Între timp, Poliția Română continuă să plătească zeci de milioane de lei pentru „noua” uniformă comandată încă din 2022 și care se livrează și astăzi. Din păcate, pe sume atât de mari ajungem să primim materiale de o calitate îndoielnică, iar instituția preferă să ignore criticile polițiștilor care semnalează constant problemele legate de elementele de uniformă”, a transmis Sindicatul Europol.

În luna februarie, pantalonii unui polițist s-au rupt în timp ce dirija traficul pe ninsoare, deși a respectat instrucțiunile de întreținere.

Sindicatul Europol a criticat Poliția Română pentru uniformele de calitate slabă și a transmis „să nu vină cu explicații creative”.

Totodată, Sindicatul Europol a susținut marți, 18 februarie, că noile uniforme ale polițiștilor sunt de calitate proastă și în acest sens a distribuit imagini cu o cămaşă după prima spălare.



