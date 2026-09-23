Pe 30 noiembrie 2024, de ziua lor onomastică, Andrei Ionescu şi Andreea I. au fost loviţi cu maşina de Vlad Roşca, un poliţist de la trupele speciale, care a urcat băut la volan şi a condus cu viteză, pe o stradă cu sens interzis. Andrei, elev olimpic şi student la Facultatea de Automatică, a murit pe loc. Luni, 21 septembrie, la ultimul termen al procesului de la Judecătoria Braşov, Roşca le-a cerut iertare de la părinţii îndoliaţi. Acuzat de ucidere din culpă, poliţistul ar putea primi verdicul instanţei pe 19 octombrie.

Mărturia părinţilor, în sala de judecată: „O dată cu el, s-a dus și viaţa noastră”

La ultimul termen al procesului ce ar trebui să facă dreptate pentru Andrei, părinţii lui au fost chemaţi în faţa instanţei, pentru a vorbi despre copilul lor.

„Pentru noi, Andrei a fost totul. De când s-a născut și până când a plecat, la 21 de ani, la Domnul”, îi spune judecătoarei Şerban Ionescu, fost pilot de aviație. Vorbește despre relaţia apropiată pe care a avut-o cu fiul său, despre vacanţele petrecute împreună și despre ultima zi în care l-a văzut, iar vocea îi tremură, încărcată de lacrimi.

„După accident, noi trăim mecanic, de pe o zi pe alta. Nu mai avem bucurii, nu mai avem idealuri, nu mai avem nimic. Pentru noi, nu mai există viitor. O dată cu el, s-a dus și viaţa noastră”, mărturiseşte Şerban Ionescu.

Apoi, vine rândul mamei ca să vorbească despre băiatul pe care l-a pierdut în urmă cu „1 an, 9 luni și 21 de zile. Era singurul meu copil”, spune femeia, sfârșită de durere. Judecătoarea îi cere unui jandarm să aducă un scaun și o sticlă cu apă. Este deschis și-un geam, ca să intre mai multe aer, și abia apoi, mărturia continuă.

Mama vorbește despre rezultatele deosebite pe care Andrei le-a avut la învăţătură, despre cât de bun și de cuminte era el, iar poliţistul care i l-a ucis cu mașina, prezent și el în sală, stă pe o bancă, cu capul plecat, și-și acoperă urechile cu podul palmelor. În mâna stângă are niște mătănii.

„Metaforic, am murit și noi, o dată cu el”, spune mama lui Andrei. „Mergem la biserică și la cimitir și facem tot ceea ce facem pentru că trebuie să facem, ca niște roboţi. Iar pe măsură ce trece timpul, durerea e și mai mare. Şi dorul. E o durere și e un dor ce nu se pot exprima în cuvinte”.

În fiecare an, Andrei participa la olimpiadele naționale şi internaționale de informatică, de unde se întorcea cu premii. Sursa foto: arhiva foto a familiei Ionescu

Ultima care a vorbit instanţei despre pierderea suferită a fost Andreea I., prietena lui Andrei și colegă de grupă cu el la facultate, care a fost rănită și ea în accident. Plânge când povestește instanţei despre acea zi, despre cum au plecat din București spre Poiana Brașov, despre cum îi spunea lui „nu te grăbi, avem toată viaţa înainte”, despre ce-și mai amintește din accident, despre cum se trezea la spital și întreba „ce face Andrei?” și despre cum a aflat, după două zile, că el nu mai este.

Niciun cuvânt al ei nu e fără de lacrimi. E ca și când Andreea, după „1 an, 9 luni și 21 de zile” socotite de mamă, ar plânge acum pentru prima oară. Şi e atâta durere și sinceritate în felul în care tânăra își deschide inima, că toţi cei din sală plâng, o dată cu ea.

Mama și tatăl lui Andrei Ionescu au venit din Bucureşti la Judecătoria Brașov purtând tricouri negre, inscripţionate cu chipul copilului lor și cu mesajul „DREPTATE pentru ANDREI”. Sursa foto: Vlad Chirea

Parchetul a cerut instanţei pedeapsa maximă pentru poliţist

Pentru că Vlad Roșca și-a recunoscut fapta, iar procesul se judecă în procedura simplificată, după audierea părinţilor instanţa a dat cuvântul părţilor și procurorului de ședinţă, ca să pună concluzii pe fond.

„Este o tragedie pentru ambele părţi, atât pentru părţile civile, cât și pentru inculpat, care are doi copii acasă”, a spus reprezentanta Parchetului. Pe urmă a rezumat cazul, pe scurt: poliţistul n-a respectat regulile de circulaţie, a pătruns pe un drum pe care avea acces interzis, nu a observat persoanele vătămate, iar după ce a produs accidentul, nici n-a văzut-o pe Andreea I., care fusese proiectată mai departe. Inculpatul se afla și sub influenţa alcoolului și era la vârsta maturităţii, la 41 de ani, deci ar fi trebuit să știe mai bine ce e corect și ce nu, spune procuroarea.

Pentru infracţiunea de conducere a autovehiculului sub influenţa alcoolului, Parchetul a cerut instanţei să aplice pedeapsa închisorii și, ca și pedeapsă complementară, să-i fie interzis inculpatului dreptul de a conduce vehicule pe o perioadă de 5 ani.

Pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, procuroarea de ședinţă a solicitat instanţei să se orienteze către maximum prevăzut de legea penală, iar după contopire, pedeapsa rezultantă să fie executată în regim de detenţie.

Şi av. Adrian Cuculis, cel care îi reprezintă în proces pe părinţii și pe fraţii vitregi ai lui Andrei, dar și pe prietena acestuia, a cerut ca poliţistul să fie condamnat la „maximum special, pentru fiecare dintre infracţiunile pentru care va fi găsit vinovat. Trebuie să avem în vedere că raportat la Legea 213/2023, supranumită «Legea Anastasia», inculpatul nu va putea să solicite suspendarea executării pedepsei, indiferent către ce pedeapsă se va orienta instanţa de judecată, motiv pentru care modalitatea de executare va fi în regim de detenţie, într-un centru penitenciar, dacă sentinţa va rămâne definitivă”.

Ultimul cuvânt al inculpatului: „Plâng pentru păcatul pe care l-am făcut”

Avocatul lui Vlad Roşca, Andrei Bădărău, a precizat instanţei, în pledoaria sa, că în acest caz ar exista „o culpă comună, care ar trebui să se reflecte și în cuantumul pedepsei pe care urmează să o aplicaţi. (...) Din nefericire, persoana decedată, cât și cea vătămată au circulat pe partea carosabilă, în contextul în care erau două trotuare la dispoziţie, pe care puteau circula”.

În replică, av. Cuculis i-a amintit că „Parchetul nu reţine culpa comună”, iar pe înregistrările de pe camerele video din zona accidentului, se observă că cei doi tineri nu se aflau pe zona carosabilă, ci pe cea a unui loc de parcare.

În continuarea pledoariei sale, avocatul lui Roșca a invocat și faptul că „circumstanţele personale ale inculpatului sunt extrem de pozitive. Sunt cred că 40 de caracterizări depuse de către colectivul de la IPJ Iași. Inculpatul Roșca Vlad, până la această zi nenorocită de 30 noiembrie 2024, a fost un poliţist exemplar. Unul dintre cei mai medaliaţi și premiaţi poliţiști din cadrul trupelor speciale din România”. Apărătorul a mai invocat că Roșca „a avut o sincopă de comportament” și, din acest motiv, el a cerut pentru clientul său „o pedeapsă orientată spre mediu”.

La final, i s-a dat cuvântul poliţistului, care a venit în faţa sălii și a început să plângă în hohote. „Îmi cer iertare pentru tot ce am făcut, familiei lui Andrei, părinţilor, familiei mele”, a spus el. „Şi-mi pare foarte rău, că am și eu copii. Nu plâng pentru că o să am o sentinţă, plâng pentru păcatul pe care l-am făcut și pentru tragedia pe care am produs-o familiilor. Regret și-mi pare foarte rău. Ştiu că am greșit. Şi orice sentinţă voi primi, va fi oricum prea mică faţă de tot ce am făcut. Îmi pare foarte rău și-mi cer scuze și de la familia mea, și de la toţi oamenii pe care i-am supărat. Vă rog să mă iertaţi. Orice sentinţă voi lua, oricum e prea mică faţă de fapta pe care am comis-o și faţă de lucrurile făcute. Şi să mă iertaţi. Dumnezeu să mă ajute”, și-a încheiat el ultimul cuvânt.

Poliţistul Vlad Roşca, alături de avocatul său, Andrei Bădărău. Sursa foto: Vlad Chirea

Care e pedeapsa maximă pe care ar putea să o primească poliţistul

Vlad Roșca este acuzat de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Potrivit Codului Penal, uciderea din culpă ca urmare a nerespectării dispozițiilor legale se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani; după aplicarea reducerii cu o treime, pentru că inculpatul și-a recunoscut fapta, aceste limite ale pedepsei sunt între 1 an și 4 luni de închisoare și 4 ani și 8 luni de închisoare.

Vătămarea corporală din culpă săvârșită de o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice sau în desfășurarea unei activități ce constituie prin ea însăși infracțiune se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. După aplicarea reducerii cu o treime, pedeapsa e între 2 luni și 8 luni de închisoare.

Pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, limitele de pedeapsă cu închisoarea sunt reglementate între unu și 5 ani închisoare, însă după aplicarea reducerii cu o treime, acestea se situează între 8 luni și 3 ani și 4 luni închisoare.

Pedeapsa rezultantă se va calcula adăugând la pedeapsa cea mai grea, care ar putea fi de 4 ani și 8 luni de închisoare, un spor de câte o treime din celelalte pedepse aplicate pentru infracţiunile concurente, adică 1 an și 4 luni, ceea ce înseamnă 6 ani de închisoare.

Filmul tragediei în care Andrei a murit, surprins de o cameră video

Andrei Şerban Ionescu avea 21 de ani. Absolvent al Colegiului Tudor Vianu, era olimpic la informatică şi urma cursurile Facultăţii de Automatică din Bucureşti. Pe 30 noiembrie 2024, chiar de Sf. Andrei, el şi prietena lui, Andreea I. au vrut să petreacă un weekend în Poiana Braşov. După ce s-au cazat, au mers la un restaurant din staţiune, unde au mâncat, iar înainte de ora 20.00, au pornit pe jos, spre hotel.

Andrei Şerban Ionescu avea 21 de ani şi era student în anul III la Facultatea de Automatică din Bucureşti. Sursa foto: arhiva foto a familiei Ionescu

Drumul lor trecea prin Poiana Ursului, o stradă cu sens unic. Andreea I., care în urma accidentului a rămas cu amnezie retrogradă, își amintește doar că pe acea stradă au intrat într-un magazin, iar Andrei i-a ținut ușa, când au ieșit de acolo, după care nu mai știe ce s-a întâmplat, până când s-a trezit pe jos, în zăpada de pe trotuar.

Locul în care Andrei a fost aruncat de mașină. Sursa foto: arhiva foto a familiei Ionescu

Cei doi tineri se aflau în dreptul localului Alpin K2, iar o cameră de supraveghere video amplasată stradal a surprins secvenţe din filmul tragediei.

În jurul orei 20.10, pe imagini apar Andrei și Andreea, mergând pe şoseaua din faţa complexului; fata era pe partea dinspre trotuar, iar strada era luminată de becurile de pe stâlpi. La minutul 20:11:40, tinerii dispar din raza camerei video, iar o secundă-două mai târziu (20:11:41) se văd luminile autoturismului venit din sens invers. El a intrat în raza camerei, după ce-i lovise pe cei doi tineri. Pe imagini se vede cum fata cade inconștientă, iar Andrei e proiectat pe şosea, unde rămâne inert.

După alte câteva secunde, Andreea I. se mișcă și încearcă să se ridice, dar nu reușește. Şoferul care-i lovise oprește la câțiva metri, coboară din autoturism și merge la Andrei. În mână are telefonul mobil. La scurt timp, în apropiere apare o altă maşină, din care coboară mai multe persoane. Ulterior, audiate ca martore, ele au declarat că „lângă victimă stătea în genunchi un bărbat, îmbrăcat în haine negre, care avea un telefon în mână, dat pe speaker, și striga: «Am omorât un om!». O voce feminină l-a întrebat «Unde ești?», moment în care el a răspuns: «În Poiană, unde să fiu? De ce m-ai lăsat să plec, mai bine nu plecam!»”.

Așa arată acum locul în care s-a produs accidentul în urma căruia Andrei Ionescu a murit. Sursa foto: Vlad Chirea

A condus pe contrasens, băut, cu telefonul la volan şi cu o viteză de 73 km/h

Şoferul era Vlad Roşca, de 41 de ani, agent de poliție la Serviciul pentru Acțiuni Speciale din IPJ Iaşi. De 20 de ani poliţist, el lucrase în trecut şi la Biroul Rutier din Iaşi, iar maşina pe care conducea, un Mercedes-Benz C-Class, era pe numele tatălui său.

Potrivit jurnaliştilor de la Ziarul de Iaşi, Roşca era în proces de divorț, iar în acea zi ar fi venit cu amanta în Poiana Braşov. Aici, cei doi au mers la un local, s-au certat, iar el s-a enervat, a plecat cu maşina şi, la scurt timp, i-a lovit pe tineri.

Poliţiştii de la Biroul Rutier Braşov au fost sesizaţi cu privire la producerea accidentului de către martorii ajunşi în zonă, în jurul orei 20.19. Trecuseră 6 minute de la momentul impactului, timp în care Roşca nu şi-a întrerupt convorbirea telefonică, pentru a suna el însuşi la 112.

Procurorul de caz a considerat că faptul că Roşca „avea telefonul mobil în mână, imediat după impact, indică utilizarea acestuia în timpul conducerii”.

Mai mult, poliţistul conducea băut. Pentru stabilirea alcoolemiei, i-au fost prelevate probe la spital la ora 21.50, iar rezultatul a fost - 1,70 g/l (în sânge - n.r.), iar apoi - 1,54 g/l, la proba recoltată la ora 22.50. La aproape două ore după accident, alcoolemia lui Roşca era de peste două ori mai mare decât pragul admis de lege (0,80 g/l).

Pe lângă faptul că era băut şi cu telefonul în mână la volan, Roşca a condus pe contrasens peste 200 de metri pe acea stradă, înainte de a-i lovi cu maşina pe tineri. Iar înainte de impact, avea o viteză de 73 km/h, au stabilit experţii criminalişti. Cu aproape 50% mai mult decât viteza legală pe acel sector de drum (50 km/h - n.r.).

Maşina polițistului era cumpărată pe numele tatălui său. Sursa foto: arhiva foto a familiei Ionescu

Judecat în libertate, pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă

În seara accidentului, Vlad Roşca a fost reţinut de poliţie şi apoi arestat. Dar în 28 februarie 2025, el a fost pus în libertate, pentru că procurorul de caz n-ar fi trimis la timp propunerea de prelungire a măsurii preventive.

În noiembrie 2025, Roşca a fost trimis în judecată și atunci Parchetul a cerut din nou arestarea lui preventivă, dar Judecătoria Braşov şi apoi Tribunalul Braşov au respins solicitarea, ca neîntemeiată.

La primul termen al procesului, poliţistul a recunoscut acuzaţiile şi a cerut, iar instanţa i-a aprobat ca judecarea cauzei să se facă în procedura simplificată ce reduce cu o treime limitele pedepselor. Întrebat fiind de către instanţă, el a precizat și că e de acord să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, dacă va fi găsit vinovat.

Părinţii studentului ucis au cerut ca poliţistul să fie judecat pentru omor

Încă de la primul termen al procesului, părinţii lui Andrei Ionescu au solicitat instanţei, prin avocatul Adrian Cuculis, schimbarea încadrării juridice a faptelor de care e acuzat poliţistul, din ucidere din culpă, în omor.

Av. Adrian Cuculis le explică părinţilor lui Andrei și celor care au venit să-i susţină la proces ce urmează să se întâmple, după ultimul termen de la Judecătoria Brașov. Sursa foto: Vlad Chirea

În opinia avocatului, poliţistul „a prevăzut faptele sale, că se pot întâmpla de o asemenea natură, raportat și la segmentul de drum pe care mergea, respectiv un drum foarte îngust, care putea să fie înghețat, pe timp de iarnă, și pe care puteau să-l folosească tinerii, fiind într-o perioadă a unor sărbători, cu mulți turiști”. Şi, având în vedere că Roşca e poliţist, „este imposibil să nu-și fi dat seama că, mergând cu o viteză excesivă, băut, cu o alcoolemie de aproape 2 mg/l alcool pur în aerul expirat, folosind telefonul mobil, că dacă se întâlnește cu vreun participant la trafic care era în zona respectivă, nu ar putea să cauzeze cel puțin o infracțiune de vătămare corporală”.

Pe 6 iulie anul acesta, Judecătoria Braşov a respins solicitarea de schimbare a încadrării juridice. Decizia poate fi atacată o dată cu fondul cauzei.

„În cauza dedusă judecăţii, sub aspectul cererii examinate, nu există elemente certe, clare (...), din care instanța să reţină, fără nicio urmă de îndoială, acceptarea evidentă de către inculpat a producerii rezultatului nedorit, respectiv a cauzării accidentului rutier soldat cu decesul și vătămarea victimelor, cum de asemenea nu se poate reţine că inculpatul s-a bazat doar pe noroc, pe hazard, ci pe alte împrejurări, apreciate însă în mod eronat, câtă vreme rezultatul neacceptat s-a produs”, se arată în motivarea deciziei Judecătoriei Braşov.

Instanţa a mai precizat că, din probe, „se conturează percepţia inculpatului la momentul desfăşurării activităţii potenţial periculoase, în sensul că rezultatul nu se va produce, percepție susținută de încrederea (ce s-a dovedit a fi eronată) că nu va întâlni pietoni pe carosabil, de faptul că în mod obișnuit se circula pe sensul interzis în acea zonă, fără a fi produse de fiecare dată accidente rutiere soldate cu victime omenești, dar și de situația de fapt relevată și de alte mijloace de probă, cum ar fi raportul de expertiză tehnică auto, din care a reieșit că nu a sesizat prezența victimelor pe carosabil, nu a avut atenția concentrată, astfel încât nici nu s-au putut stabili condițiile de evitare a producerii accidentului”.