Alexia Eram, gest romantic de ziua iubitului ei. Ce reacție a avut Andreea Esca

Alexia Eram i-a făcut o declarație de dragoste iubitului ei, Tonghi, chiar de ziua lui de naștere. Vezi imaginile cu cei doi și surpriza inedită pregătită de fiica Andreei Esca.

Alexia Eram trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de partenerul ei, Tonghi. Cu ocazia zilei de naștere a tânărului, fiica Andreei Esca a lăsat la o parte discreția obișnuită și a publicat pe rețelele de socializare o serie de fotografii speciale care surprind cele mai frumoase momente împreună.

Alexia Eram, declarație de ziua iubitului ei

Fiica Andreei Esca i-a transmis iubitului ei și un mesaj. „La mulți ani, sufletul meu pereche!”

Pe lângă seria de fotografii în care apar îmbrățișați și zâmbitori, tânăra i-a pregătit o surpriză dulce iubitului ei, respectiv un tort personalizat cu imaginea lui și un mesaj amuzant.

Deși Alexia și Tonghi au fost văzuți împreună la scurt timp după încheierea fostei relații, fiica Andreei Esca a preferat să păstreze discreția.

Cum a reacționat Andreea Esca la postarea fiicei sale

Printre cei care au reacționat la postarea Alexiei Eram s-a numărat și mama ei, Andreea Esca. Știrista a lăsat în secțiunea de comentarii două inimioare roșii.

Tânăra a explicat în cadrul podcastului „BadassMom”, moderat de Giulia Anghelescu, motivul pentru care a ales să fie mai rezervată în privința expunerii publice.