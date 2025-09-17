Ungaria și Slovacia continuă să importe petrol din Rusia prin oleoductul Drujba, deși statele europene au renunțat treptat la „aurul negru” rusesc de la declanșarea invaziei la scară largă din Ucraina, la 24 februarie 2024.

„Fac apel la dumneavoastră să fiți de acord cu un obiectiv comun de încetare completă a importurilor de țiței din Rusia nu mai târziu de sfârșitul anului 2026”, a propus ministrul polonez al energiei, Milosz Motyka, într-un mesaj adresat omologilor săi din UE.

„O astfel de decizie ar întări coerența acțiunilor noastre, ar fixa un orizont clar de timp și ar demonstra hotărârea noastră de a deveni independenți de livrările de petrol care prezintă riscuri politice și strategice”, a argumentat ministrul polonez.

Milosz Motyka a subliniat că acest subiect este relevant având în vedere evenimente recente, cum ar fi incursiunea unor drone rusești în spațiul aerian polonez.

După o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump, șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen a anunțat că va propune accelerarea eliminării importurilor de combustibili fosili din Rusia. Anterior, UE stabilise ca achizițiile de petrol rusesc să înceteze în totalitate până la 1 ianuarie 2028.

Recomandări Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul

„Economia de război a Rusiei, susţinută de veniturile din combustibilii fosili, finanţează vărsarea de sânge din Ucraina. Pentru a pune capăt acestei situaţii, Comisia va propune accelerarea eliminării treptate a importurilor de combustibili fosili din Rusia”, a afirmat von der Leyen.

Vestea vine după ce Donald Trump a susținut că va impune sancțiuni mai dure Moscovei odată ce aliații europeni nu vor mai cumpăra deloc petrol rusesc.

Dependenți de petrolul rusesc, prim-ministrul ungar Viktor Orban și cel slovac Robert Fico au pledat constant pentru menținerea legăturilor economice cu Rusia și s-au opus sancțiunilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE