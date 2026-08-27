Cine se va ocupa de instruirea participanților

Participanții vor fi instruiți de oficiali și de un personal din serviciile de urgență în recunoașterea semnalelor de alarmă, confirmarea acestora prin canale oficiale, luarea deciziilor adecvate și identificarea celui mai apropiat adăpost, relatează radiodifuzorul public național al Poloniei Polskie Radio.

De asemenea, sesiunile vor include sfaturi despre pregătirea unui bagaj de evacuare, adaptat nevoilor vârstei, sănătății și cerințelor fiecărei familii, precum și erorile comune de evitat.

Poland to hold nationwide emergency-response drills this weekend https://t.co/v2aGBx2jE4 — Radio Poland (@thenews_PL) August 27, 2026

„Într-o situație de urgență, este importantă reacția rapidă a serviciilor, dar la fel de importante sunt cunoștințele și abilitățile practice ale fiecăruia dintre noi”, a declarat vicepremierul Magdalena Roguska, citată de Polskie Radio.

Oficialii doresc ca locuitorii să știe ce să facă în momentul în care aud o sirenă de alarmă, unde să găsească informații de încredere și cum să își pregătească bagajul de evacuare.

Unde vor fi amplasate centrele de instruire

Centrele de instruire vor fi amplasate în orașe, stațiuni turistice și locuri de întâlnire frecventate, precum stații de pompieri voluntari, biblioteci și centre comunitare.

Lista completă a locațiilor este disponibilă pe site-urile guvernelor regionale. Cel mai mare eveniment va avea loc sâmbătă, între orele 10.00 și 16.00, în Plac Centralny din Varșovia, lângă Palatul Culturii și Științei.

De la începutul anului 2026, aproximativ 290.000 de persoane au participat la sesiuni similare de instruire pentru apărare civilă, conform Ministerului de Interne.

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