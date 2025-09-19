Însă, în spatele avantajelor, se ascund riscuri majore, precum stresul, anxietatea și chiar epuizarea.

Antonia Pavăl, care își împarte timpul între două locuri de muncă, povestește: „Am două joburi de aproape 3 ani şi pot să spun că mi-a intrat în rutină, dar, câteodată, stările mele nu sunt cele mai bune. Am fost de foarte multe ori la un pas de burnout, pentru că este destul de solicitant – am deadline-uri şi într-o parte şi, în cealaltă… devine foarte obositor şi stresant pentru mine”.

Psihologul Radu Leca avertizează asupra consecințelor.

 „Când vorbim despre polyworking, vorbim despre alegerea unui adult de îmbrăţişare şi acceptare a tuturor rezultatelor negative ce apar: de la burnout, la depresie”.

Expertul spune că acestea pot fi îndepărtate cu „sport, nutriție și psihologie”.

Concret, anul trecut, numărul românilor care aveau două sau mai multe contracte de muncă simultan a fost de 667.159, dintre care 509.846 au avut contracte active multiple la angajatori diferiți, potrivit Adevărul. 

Aceștia reprezintă aproximativ 11% din totalul angajaților din România din 2024, care a fost de 5.746.452 de salariați. 

Practic, peste jumătate de milion de români au avut două sau mai multe locuri de muncă în 2024, iar numărul acestora s-a dublat față de anul precedent.

Specialiștii atrag atenția și asupra riscurilor cibernetice: folosirea mai multor platforme și aplicații pentru joburi diferite crește pericolul scurgerilor de date și al atacurilor informatice.

