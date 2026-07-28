Schimb de efective sub coordonarea DSU

Misiunea românească nu se oprește, însă pompierii aflați deja pe teren de mai multe săptămâni vor fi înlocuiți. Sub directa coordonare a Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), condus de Raed Arafat, un nou contingent de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) va fi trimis în Franța.

Militarii români vor prelua din mers responsabilitățile operaționale și vor acționa cot la cot cu echipele franceze și internaționale pentru izolarea și lichidarea focarelor care amenință comunitățile locale și suprafețele împădurite.

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Luptă continuă cu incendiile din Europa

Situația rămâne extrem de critică în sud-vestul Franței, în special în departamentul Gironde. Chiar dacă incendiul masiv s-a stabilizat temporar peste noapte, bilanțul de la începutul anului este tulburător: aproximativ 115.000 de hectare au fost mistuite de flăcări pe tot teritoriul țării, o cifră mult superioară oricărei statistici din trecut, după cum a declarat ministrul de Interne, Laurent Nunez. Franța se luptă în prezent cu 30 până la 40 de incendii de vegetație în fiecare zi.

În ultimii ani, salvatorii români au fost apreciați la nivel internațional pentru viteza de reacție și modul eficient de intervenție în misiunile din Grecia, Franța sau alte state lovite de temperaturi extreme și secetă. Echipele IGSU vor rămâne mobilizate în zonele de risc pentru a proteja populația civilă și pentru a limita pagubele materiale și de mediu provocate de incendiile de pădure.