„Oamenii stau la coadă la bănci ca să scoată bani, deoarece nu se mai poate plăti cu cardul aproape nicăieri”, o citează EFE pe Zara, care locuieşte în capitala Nur-Sultan.

De asemenea, din cauza întreruperilor la reţeaua de internet şi a problemelor cu telefonia mobilă, kazahii nu pot comunica cu rudele din alte zone din ţară.

„Fiica mea s-a dus la Almatî (capitala economică a ţării – n.r.) acum două zile, dar nu se poate întoarce. Se află la periferia oraşului cu bunicul ei, nu se mişcă de acolo. Nu putem face nimic”, mai spune Zara, potrivit Agerpres.

The internet blackout in #Kazakhstan “has sent our society back to the early 2000s,” the economist said just before his connection died, and before @eurasianet could ask permission to print his name 📉https://t.co/iK4nRwZUCJ