Impactul uman asupra mediului

Dovezile impactului uman asupra planetei sunt omniprezente. Plasticul produs de om formează un nou sediment geologic numit „plastistone”, iar unii oameni de știință susțin că am intrat într-o nouă epocă geologică – antropocenul.

În plus, mulți experți cred că ne aflăm în mijlocul celei de-a șasea extincții în masă.

Estimările privind numărul maxim de oameni pe care Pământul îl poate susține variază foarte mult, unele ajungând până la un trilion. Însă definiția „susținerii” este crucială – vorbim despre o existență decentă sau doar despre supraviețuire? Inovațiile tehnologice și schimbările sociale ar putea influența semnificativ aceste cifre.

Supraconsumul resurselor planetei

Global Footprint Network, un think tank independent din SUA citat de Popular Mechanics, calculează anual „Ziua Depășirii Pământului” – momentul în care omenirea consumă mai multe resurse decât poate regenera planeta într-un an.

În 2025, această zi a fost 24 iulie, înainte de jumătatea anului.

Tendințe demografice recente

În ciuda acestor preocupări, există dovezi ale unei scăderi a populației umane, în special în țările dezvoltate.

ONU estimează că populația mondială va atinge vârful de 10,3 miliarde în 2080, apoi va scădea ușor până la sfârșitul secolului.

Recomandări Hip hop în „cămăși verzi”: Radical Entourage promovează piese cu simboluri fasciste

Scăderea fertilității este legată de creșterea educației și a drepturilor femeilor, dar și de costurile tot mai mari ale creșterii copiilor.

„Ratele scăzute de fertilitate reflectă sisteme și instituții defecte care împiedică oamenii să aibă numărul de copii pe care și-l doresc. Aceasta este adevărata criză”, a explicat Stuart Gietel-Basten, sociolog la Universitatea din Hong Kong.

Implicațiile economice asupra schimbărilor demografice

Mișcarea pro-natalistă argumentează că mai puțini copii înseamnă mai puțină inovație și o presiune mai mare asupra programelor sociale care sprijină populația îmbătrânită.

Aceasta a dus la propuneri controversate, cum ar fi impozitarea persoanelor fără copii.

Experții subliniază importanța adaptării societăților la noile realități demografice. Politicile progresiste, cum ar fi concediul parental plătit, reducerea costurilor pentru îngrijirea copiilor și eliminarea sărăciei în rândul copiilor, ar putea ajuta.

„Veți avea oameni mai fericiți, mai sănătoși și capabili să urmeze educația alături de muncă. Acest lucru va ajuta la crearea unei lumi în care oamenii au mai multă speranță. Și dacă au mai multă speranță, atunci ar putea avea numărul de copii pe care doresc să îi aibă”, a explicat Rebecca Zerzan, editor senior al raportului Starea Populației Mondiale al Fondului ONU pentru Populație.

Chiar dacă aceste politici favorabile copiilor nu inversează tendința generală de scădere a populației, ele ar putea oferi timp suficient țărilor din întreaga lume să se adapteze la o nouă realitate demografică. Provocarea constă în găsirea unui echilibru între sustenabilitatea mediului și nevoile unei populații în schimbare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE