Aceasta este cea mai accentuată scădere de la criza financiară din 2009, când vânzările au scăzut cu 24%.

Declinul a fost cauzat în principal de cererea redusă din China, unde livrările au scăzut cu 26% în 2025.

Porsche a explicat că această scădere se datorează condițiilor dificile din piața de lux, competiției acerbe pe segmentul vehiculelor electrice și reducerii rețelei de dealeri din regiune.

Pentru a-și proteja profitabilitatea, Porsche a decis să revină la modelele cu motoare cu combustie internă, mai rentabile, și să amâne lansarea unor vehicule electrice. Această strategie, însă, a avut un cost semnificativ, reducând câștigurile companiei cu aproximativ 1,8 miliarde de euro în 2025.

Performanța slabă din China a fost și mai evidentă prin comparație cu rivalii săi direcți.

BMW și Mercedes-Benz au înregistrat scăderi mai mici pe această piață, de 12,5%, respectiv 19%. Acțiunile Porsche au scăzut cu 1,3% după anunțarea rezultatelor financiare.

Gaura de la Porsche lovește însă și grupul-mamă Volkswagen, care a anunțat la rândul său o pierdere financiară.

În Europa, vânzările au scăzut cu 16% în Germania și cu 13% în restul continentului. Porsche a atribuit această scădere noilor reglementări UE privind securitatea cibernetică, care au intrat în vigoare în luna iulie 2024.

Acestea au provocat întârzieri în livrarea modelelor 718 și Macan cu motoare termice. Compania a confirmat, de asemenea, că versiunea cu combustie internă a modelului Macan, cel mai vândut din portofoliu, nu a mai fost disponibilă în 2025.

În America de Nord, Porsche a reușit să mențină vânzările la un nivel stabil, în contrast cu Mercedes și Audi, care au raportat scăderi de aproximativ 12%.

Potrivit analiștilor, această performanță s-ar datora unei accelerări a livrărilor înainte de posibilele tarife vamale în SUA, care ar putea genera costuri suplimentare de 700 de milioane de euro în 2025, în lipsa unor facilități de producție locale.

În ceea ce privește tranziția către vehiculele electrice, Porsche a anunțat că 22,2% din livrările sale globale din 2025 au fost modele complet electrice, iar 12,1% hibride plug-in. Acest lucru plasează cota vehiculelor electrificate la limita superioară a obiectivelor companiei pentru anul trecut, mai transmite Reuters.

