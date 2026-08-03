Porsche reduce personalul, dar promite să nu închidă fabricile-cheie

Porsche a ajuns la un acord cu reprezentanții angajaților și cu sindicatele germane pentru un nou pachet de restructurare. Măsura principală: încă 5.000 de posturi vor dispărea până în 2035.

Nu este primul val. Porsche anunțase anterior reducerea a 3.900 de locuri de muncă, iar alte peste 500 de posturi au fost afectate de închiderea unor subsidiare, inclusiv Cellforce, divizia pentru baterii de înaltă performanță.

Astfel, totalul reducerilor ajunge la aproximativ 8.900 de locuri de muncă, adică aproape o cincime din forța de muncă globală a companiei.

Diferența importantă este că Porsche prezintă planul ca pe o restructurare „social responsabilă”. Posturile vor fi eliminate prin fluctuație naturală, efecte demografice, pensionări parțiale și acorduri voluntare de plecare. În schimb, compania promite protecția locurilor de muncă și a siturilor de producție până la finalul anului 2035.

Porsche investește 2,1 miliarde de euro exact în timp ce taie joburi

Partea care pare paradoxală este că Porsche nu reduce doar costuri. În același acord, compania se angajează să investească 2,1 miliarde de euro în două locuri esențiale pentru brand: uzina din Zuffenhausen și centrul de dezvoltare din Weissach.

Zuffenhausen este important pentru că acolo sunt produse mașinile sport cu două uși, inclusiv 911, modelul care definește imaginea Porsche. Weissach rămâne centrul de dezvoltare pentru toate gamele mărcii.

Cu alte cuvinte, Porsche nu spune „ne retragem”, ci „ne concentrăm”. Taie posturi, reduce costuri și încearcă să protejeze zonele care dau valoare brandului: mașini sport, inginerie, dezvoltare și producție în Germania.

De ce a ajuns Porsche aici

Porsche a fost mult timp una dintre cele mai profitabile mărci auto din lume. Tocmai de aceea, anunțul este important: dacă și Porsche trebuie să reducă masiv personalul, criza industriei germane nu mai poate fi tratată ca o problemă doar pentru mărcile de volum.

Compania este prinsă între mai multe presiuni. Trecerea la electrificare costă enorm, cererea din China a scăzut, concurenții chinezi sunt tot mai puternici, iar taxele comerciale din Statele Unite pun presiune suplimentară pe producătorii europeni.

Reuters notează că vânzările Porsche în China s-au înjumătățit față de vârful din 2021. Pentru un brand premium care a câștigat ani întregi foarte mult din piața chineză, asta schimbă complet calculul financiar.

Marja operațională a Porsche a ajuns la un minim istoric de 1,1% în 2025, apoi și-a revenit la 7,8% în prima jumătate din 2026. Chiar și așa, compania rămâne departe de imaginea de profitabilitate aproape invincibilă pe care o avea înainte.

Angajații rămași acceptă și ei sacrificii

Planul nu înseamnă doar eliminarea unor posturi. Angajații rămași vor suporta și ei o parte din ajustare.

Potrivit acordului, o parte din creșterile salariale actuale și viitoare va fi amânată până în 2035. În plus, managerii superiori vor renunța la majorări ale salariului de bază în 2027 și 2028.

Porsche va plăti totuși angajaților o primă unică de transformare de 1.500 de euro în august 2026, iar membrii IG Metall vor primi o suplimentare de 411 euro, ajungând la 1.911 euro.

Mesajul este clar: Porsche încearcă să cumpere timp. Compania le oferă angajaților garanții privind locurile de muncă și fabricile, dar cere în schimb costuri mai mici și mai multă flexibilitate.

Criza nu mai lovește doar mărcile de volum

Volkswagen, Mercedes-Benz și BMW au anunțat deja reduceri sau programe de restructurare. Porsche intră acum în aceeași logică, deși poziționarea sa este diferită: nu vinde mașini ieftine, nu concurează direct cu Dacia sau Toyota, iar clientul Porsche este, teoretic, mai puțin sensibil la preț.

Tocmai aici este semnalul dur. Problema nu mai este doar că mașinile electrice sunt scumpe sau că producătorii chinezi vând modele accesibile. Problema este că întregul model al industriei auto germane trebuie recalculat: costuri mari, fabrici scumpe, dezvoltare software dificilă, presiune pe baterii, clienți mai atenți la bani și China care nu mai cumpără automat mașini germane premium.

Libertatea a scris anterior că peste 340.000 de locuri de muncă au dispărut din industria auto din 2019, iar cazul Porsche arată că valul de restructurări a ajuns și la brandurile care păreau cel mai bine protejate.

Porsche nu dispare și nu este într-o criză de identitate comparabilă cu alte mărci ale grupului Volkswagen. Dar nu mai poate funcționa ca înainte. Iar faptul că marca 911 taie aproape 9.000 de posturi arată cât de adâncă este schimbarea din industria auto europeană.

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