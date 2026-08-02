„Cel mai generos șef din China”

Cui Peijun, „cel mai generos șef din China”, a vorbit în faţa angajaţilor despre importanţa respectului faţă de părinţi, pe care l-a descris drept „fundamentul unui om decent”.

Cu această ocazie, el a povestit cazul unui angajat pe care l-a concediat după ce a aflat că acesta nu și-a invitat mama la propria nuntă, deoarece îi era ruşine de aspectul ei, relatează South China Morning Post.

Concedierea a avut loc după ce antreprenorul a aflat că femeia care l-a crescut pe angajat nu a fost prezentă la cel mai important eveniment din viața fiului ei. Indignat de atitudinea subordonatului său, managerul a considerat că un astfel de comportament trădează o lipsă gravă de valori morale.

Cui Peijun, fondatorul și președintele companiei Henan Kuangshan Crane Co., Ltd. din Xinxiang, provincia Henan, și-a câștigat online reputația de „cel mai generos șef din China”, după ce la gala anuală a companiei din februarie a împărțit 60 de milioane de yuani (8,8 milioane de dolari) sub formă de bonusuri în numerar.

De la valorile familiei la decizia de concediere

În cultura chineză, respectul filial și considerația față de părinți reprezintă piloni fundamentali ai societății și ai eticii personale. Pentru patronul firmei, decizia angajatului de a-și exclude mama de la nuntă a fost interpretată ca un semnal de alarmă privind caracterul și integritatea acestuia.

Conform relatărilor din presa locală, șeful i-a transmis direct angajatului motivele pentru care nu mai poate colabora cu el, subliniind că o persoană care își reneagă sau își ignoră părinții nu poate da dovadă de loialitate sau empatie nici în cadrul unei echipe de muncă.

Decizia a fost pusă în aplicare imediat, iar povestea a devenit rapid virală pe platformele de socializare din China, adunând peste 24 de milioane de vizualizări pe reţelele sociale.

„Competenţele profesionale pot fi învăţate, dar recunoştinţa şi respectul faţă de părinţi sunt cele mai importante standarde ale decenţei umane”, a comentat un internaut.

L-a dat afară pe fiu și a angajat-o pe mamă

După ce a aflat ce a făcut la nuntă, Cui l-a confruntat pe angajat, spunându-i: „Tatăl tău a murit când aveai doi ani, iar aşa îţi tratezi mama?”. Ulterior, bărbatul a fost concediat. Mai târziu, fostul angajat s-a întors în biroul lui Cui, a îngenuncheat şi şi-a cerut scuze după ce a întâmpinat dificultăţi în găsirea unui alt loc de muncă, însă patronul a refuzat să îl reprimească. „Nu am niciun respect pentru tine. Îmi pare rău, dar trebuie să pleci”, i-a spus acesta.

După pensionarea mamei bărbatului, Cui i-ar fi oferit acesteia un post în departamentul de logistică al companiei, cu acelaşi salariu, motivând că se teme că fiul ei nu o va întreţine la bătrâneţe.

O dezbatere aprinsă între etică și legislația muncii

Cazul a împărțit opinia publică în două tabere. Pe de o parte, mulți internauți au salutat poziția fermă a patronului, argumentând că respectul față de părinți este o valoare esențială ce reflectă modul în care un om se va comporta în orice altă relație socială sau profesională.

Pe de altă parte, numeroși specialiști în dreptul muncii și utilizatori au criticat decizia managerului, subliniind că viața personală și conflictele de familie ale unui angajat nu ar trebui să constituie temei legal pentru desfacerea contractului de muncă.

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